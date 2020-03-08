Зеленский поделился впечатлением от переговоров с Путиным

Киев, 8 марта. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как проходят его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского президента, переговоры очень сложные.

«Это очень сложно. Очень», — признался Зеленский в интервью газете The Guardian.

Зеленский поделился впечатлением от переговоров с президентом РФ. Глава Украины подчеркнул, что переговоры с Путиным приносят результат: был произведен обмен удерживаемыми лицами, на Украину вернулись 111 человек. Кроме того, впервые за три года был проведен саммит в «нормандском формате», отметил президент Украины.

«Знаете, говорят: «Идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед», — добавил Зеленский.

Напомним, 7 сентября состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35». Кроме того, 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными между Киевом и ДНР, ЛНР.

Встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря прошлого года в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.