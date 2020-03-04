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Зеленский поддержал рейтинг за деньги Ахметова. Соцсети обсуждают перестановки в Кабмине
04 марта 2020, 20:35 • 23 • Украина
В Украине, традиционно, все великие дела вершатся в темное время суток: принимается Конституция, назначается третий тур выборов, свергается президент, выносится премьер. Зеленский не стал изменять традициям: «слуги народа» допоздна заседали под куполом ВР, переставляя кровати в правительственном борделе.
Пока удалось сбить предварительный список новой команды, но битва еще не закончена. Однако, эксперты, журналисты, политики уже обсуждают ставки и риски зе-команды и ее новый поворот:
ТГ-канал «Резидент»: Сегодня будет тяжёлая ночь у президента и сможет ли он устоять перед давлением западных партнеров? Для Сороса увольнение Гончарука будет означать фиаско его планам по скупки земли в Украине, а значит, он использует любые механизмы для сохранения премьер-министра. Нужно помнить, что в США только наступило утро, а значит, полноценная реакция будет попозже.
ТГ-канал «Зе-Рада»: «Сегодня судьбоносный день для главы ОПУ Андрея Ермака. Именно 4 марта вырисуется конфигурация политической модели Украины на следующие несколько месяцев. Причём варианты развития событий - самые разные. Ермака устраивает только один вариант - с заменой премьера. Это даёт ему возможность увеличить своё влияние на ВР. И только в этом случае появляется возможность проголосовать политическую часть минских соглашений».
Александр Cкубченко, «Жилищный союз Украины»: Судя по всему, нас в среду ждёт новый Кабмин и новый Генпрокурор — давление «западных партнёров» Зеленского не раздавило. Соросятня — на выход, и это здорово. Западные партнёры отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину. Вот хочется в это верить».
Вячеслав Чечило, журналист: «За Гончарука, Рябошапку и Сытника – «соросята»и мировая закулиса. Против –закулиса украинская. Обе группы пафосно апеллируют к населению. В этом и есть большое достижение нашей демократии. Разбойники интересуются у жертвы, кого именно она предпочитает в качестве грабителя».
Алексей Романов, журналист: «Уже сегодня крупные национальные капиталисты - эксплуататоры трудового народа и природных ресурсов выгонят из нашего правительства агентов крупных транснациональных капиталистов - эксплуататоров трудового народа и природных ресурсов. Вот прям не знаю, за кого болеть».
Дмитрий Корнейчук, политолог: «Если честно, до последнего не верил, что Зеленский отдаст премьера Ахметову. Поскольку это полный «зашквар». Но, похоже, рейтинг Зеленского настолько катастрофически упал и так хочется ахметовских денег, что тут уже не до сохранения лица. Но что я скажу. Ахметов погубит Зеленского ещё быстрее, чем Ротшильды-Сорос. Поскольку западные банкиры и спекулянты где-то далеко. А Ахметов и его новый бизнес-партнёр Зеленский, грабящие украинцев, близко…».
Денис Жарких, телеведущий: «Накануне глава МИД Пристайко зашкварился. Заявление министра, что Украина якобы не будет праздновать День Победы, вызвало праведный гнев со стороны всех адекватников. Да и со стороны патриотов тоже, понимающих, что без Победы не было бы ни Украины, ни нас с вами.
Понятно, что Пристайко своими заявами срывал встречу «в нормандском формате» и подставлял Зеленского. А тут еще депутаты от ОПЗЖ во главе с Медведчуком внесли постановление о праздновании 75-й годовщины Победы и забили последний гвоздь в карьеру Пристайко. И теперь выглядит так, что Пристайко просто сбежал из МИДа, завидев эту постанову. Ну, и прекрасно! Значит, Медведчук сотоварищи одержали очередную победу».
ТГ-канал «Страна»: Всем очевидно, что глубокой или хотя бы связной программы для правительства при таких лихорадочных консультациях написать невозможно. Что будут реализовывать эти люди? Очевидно, займутся ремонтом того, что провисло или расползлось – не более.
На самом деле, завидного в судьбе новых министров мало. Особенно это касается премьера. Вроде бы преимущество Рината Ахметова в данном случае, несомненно. Но в украинских реалиях, при условии, что состав правительства (особенно финблок и силовой) сформированы не Шмыгалем, реализовывать поставленные задачи будет сложно. При этом Шмыгаль не будет иметь такого позитивного стартового капитала, как Алексей Гончарук. Напротив, он начнет с негативными ожиданиями, которые на него перейдут от Гончарука. В итоге, всех собак очень охотно будут вешать на Шмыгаля и, через него, ограничивать влияние Рината Ахметова. Олигарху придется или отмежеваться от какого-то влияния на премьера, или в буквальном смысле слова помогать ему деньгами,
Нужно понимать, что принимая дела, Шмыгаль получит почти преддефолтный Пенсионный фонд, проваленную пенсионную реформу и недовыполненный госбюджет. Если Шмыгаль не справится, пострадает и влияние Ахметова. Зато Зеленский сможет все чаще перекладывать ответственность на Шмыгаля, как поздний Порошенко ссылался на Гройсмана по всем социально-экономическим вопросам. Другие кандидатуры в министры хороши для Зеленского тем, что они, по сути, вводят солидарную ответственность за Кабмин, размывая ответственность президента.
Елена Лукаш, экс-министр юстиции: «Знаете, чего мне не хватает в слухах о возможных кадровых перестановках в Кабмине и у силовиков? Двух вещей.
1. Честности. Очень раздражают эти театральные интриги и паузы с кандидатурами и решениями. Чувство, как будто мы живем в дешёвом индийском сериале. Трагическая пауза, и скоро мы узнаём чей же это брат в красных носках и сможет ли он сыграть на банджо.
2. Слова «ответственность». Ответственность Зеленского за гениальные кадровые решения. Где же это слово? Или Рафик ни в чем не виноват? А так все хорошо. В одном большом Ничто бурлит нечто. При этом курс не меняется. Пока «Титаник» плывёт».
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