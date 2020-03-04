Зеленский поддержал рейтинг за деньги Ахметова. Соцсети обсуждают перестановки в Кабмине • 23 • Украина



В Украине, традиционно, все великие дела вершатся в темное время суток: принимается Конституция, назначается третий тур выборов, свергается президент, выносится премьер. Зеленский не стал изменять традициям: «слуги народа» допоздна заседали под куполом ВР, переставляя кровати в правительственном борделе.



Пока удалось сбить предварительный список новой команды, но битва еще не закончена. Однако, эксперты, журналисты, политики уже обсуждают ставки и риски зе-команды и ее новый поворот:



ТГ-канал «Резидент»: Сегодня будет тяжёлая ночь у президента и сможет ли он устоять перед давлением западных партнеров? Для Сороса увольнение Гончарука будет означать фиаско его планам по скупки земли в Украине, а значит, он использует любые механизмы для сохранения премьер-министра. Нужно помнить, что в США только наступило утро, а значит, полноценная реакция будет попозже.



ТГ-канал «Зе-Рада»: «Сегодня судьбоносный день для главы ОПУ Андрея Ермака. Именно 4 марта вырисуется конфигурация политической модели Украины на следующие несколько месяцев. Причём варианты развития событий - самые разные. Ермака устраивает только один вариант - с заменой премьера. Это даёт ему возможность увеличить своё влияние на ВР. И только в этом случае появляется возможность проголосовать политическую часть минских соглашений».



Александр Cкубченко, «Жилищный союз Украины»: Судя по всему, нас в среду ждёт новый Кабмин и новый Генпрокурор — давление «западных партнёров» Зеленского не раздавило. Соросятня — на выход, и это здорово. Западные партнёры отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину. Вот хочется в это верить».



Вячеслав Чечило, журналист: «За Гончарука, Рябошапку и Сытника – «соросята»и мировая закулиса. Против –закулиса украинская. Обе группы пафосно апеллируют к населению. В этом и есть большое достижение нашей демократии. Разбойники интересуются у жертвы, кого именно она предпочитает в качестве грабителя».



Алексей Романов, журналист: «Уже сегодня крупные национальные капиталисты - эксплуататоры трудового народа и природных ресурсов выгонят из нашего правительства агентов крупных транснациональных капиталистов - эксплуататоров трудового народа и природных ресурсов. Вот прям не знаю, за кого болеть».



Дмитрий Корнейчук, политолог: «Если честно, до последнего не верил, что Зеленский отдаст премьера Ахметову. Поскольку это полный «зашквар». Но, похоже, рейтинг Зеленского настолько катастрофически упал и так хочется ахметовских денег, что тут уже не до сохранения лица. Но что я скажу. Ахметов погубит Зеленского ещё быстрее, чем Ротшильды-Сорос. Поскольку западные банкиры и спекулянты где-то далеко. А Ахметов и его новый бизнес-партнёр Зеленский, грабящие украинцев, близко…».



Денис Жарких, телеведущий: «Накануне глава МИД Пристайко зашкварился. Заявление министра, что Украина якобы не будет праздновать День Победы, вызвало праведный гнев со стороны всех адекватников. Да и со стороны патриотов тоже, понимающих, что без Победы не было бы ни Украины, ни нас с вами.



Понятно, что Пристайко своими заявами срывал встречу «в нормандском формате» и подставлял Зеленского. А тут еще депутаты от ОПЗЖ во главе с Медведчуком внесли постановление о праздновании 75-й годовщины Победы и забили последний гвоздь в карьеру Пристайко. И теперь выглядит так, что Пристайко просто сбежал из МИДа, завидев эту постанову. Ну, и прекрасно! Значит, Медведчук сотоварищи одержали очередную победу».



ТГ-канал «Страна»: Всем очевидно, что глубокой или хотя бы связной программы для правительства при таких лихорадочных консультациях написать невозможно. Что будут реализовывать эти люди? Очевидно, займутся ремонтом того, что провисло или расползлось – не более.



На самом деле, завидного в судьбе новых министров мало. Особенно это касается премьера. Вроде бы преимущество Рината Ахметова в данном случае, несомненно. Но в украинских реалиях, при условии, что состав правительства (особенно финблок и силовой) сформированы не Шмыгалем, реализовывать поставленные задачи будет сложно. При этом Шмыгаль не будет иметь такого позитивного стартового капитала, как Алексей Гончарук. Напротив, он начнет с негативными ожиданиями, которые на него перейдут от Гончарука. В итоге, всех собак очень охотно будут вешать на Шмыгаля и, через него, ограничивать влияние Рината Ахметова. Олигарху придется или отмежеваться от какого-то влияния на премьера, или в буквальном смысле слова помогать ему деньгами,



Нужно понимать, что принимая дела, Шмыгаль получит почти преддефолтный Пенсионный фонд, проваленную пенсионную реформу и недовыполненный госбюджет. Если Шмыгаль не справится, пострадает и влияние Ахметова. Зато Зеленский сможет все чаще перекладывать ответственность на Шмыгаля, как поздний Порошенко ссылался на Гройсмана по всем социально-экономическим вопросам. Другие кандидатуры в министры хороши для Зеленского тем, что они, по сути, вводят солидарную ответственность за Кабмин, размывая ответственность президента.



Елена Лукаш, экс-министр юстиции: «Знаете, чего мне не хватает в слухах о возможных кадровых перестановках в Кабмине и у силовиков? Двух вещей.



1. Честности. Очень раздражают эти театральные интриги и паузы с кандидатурами и решениями. Чувство, как будто мы живем в дешёвом индийском сериале. Трагическая пауза, и скоро мы узнаём чей же это брат в красных носках и сможет ли он сыграть на банджо.



2. Слова «ответственность». Ответственность Зеленского за гениальные кадровые решения. Где же это слово? Или Рафик ни в чем не виноват? А так все хорошо. В одном большом Ничто бурлит нечто. При этом курс не меняется. Пока «Титаник» плывёт».



В Украине, традиционно, все великие дела вершатся в темное время суток: принимается Конституция, назначается третий тур выборов, свергается президент, выносится премьер. Зеленский не стал изменять традициям: «слуги народа» допоздна заседали под куполом ВР, переставляя кровати в правительственном борделе.Пока удалось сбить предварительный список новой команды, но битва еще не закончена. Однако, эксперты, журналисты, политики уже обсуждают ставки и риски зе-команды и ее новый поворот:Сегодня будет тяжёлая ночь у президента и сможет ли он устоять перед давлением западных партнеров? Для Сороса увольнение Гончарука будет означать фиаско его планам по скупки земли в Украине, а значит, он использует любые механизмы для сохранения премьер-министра. Нужно помнить, что в США только наступило утро, а значит, полноценная реакция будет попозже.«Сегодня судьбоносный день для главы ОПУ Андрея Ермака. Именно 4 марта вырисуется конфигурация политической модели Украины на следующие несколько месяцев. Причём варианты развития событий - самые разные. Ермака устраивает только один вариант - с заменой премьера. Это даёт ему возможность увеличить своё влияние на ВР. И только в этом случае появляется возможность проголосовать политическую часть минских соглашений».Судя по всему, нас в среду ждёт новый Кабмин и новый Генпрокурор — давление «западных партнёров» Зеленского не раздавило. Соросятня — на выход, и это здорово. Западные партнёры отныне — в очередь к президенту с просьбами, а не с командами своему собственному Кабмину. Вот хочется в это верить».«За Гончарука, Рябошапку и Сытника – «соросята»и мировая закулиса. Против –закулиса украинская. Обе группы пафосно апеллируют к населению. В этом и есть большое достижение нашей демократии. Разбойники интересуются у жертвы, кого именно она предпочитает в качестве грабителя».«Уже сегодня крупные национальные капиталисты - эксплуататоры трудового народа и природных ресурсов выгонят из нашего правительства агентов крупных транснациональных капиталистов - эксплуататоров трудового народа и природных ресурсов. Вот прям не знаю, за кого болеть».«Если честно, до последнего не верил, что Зеленский отдаст премьера Ахметову. Поскольку это полный «зашквар». Но, похоже, рейтинг Зеленского настолько катастрофически упал и так хочется ахметовских денег, что тут уже не до сохранения лица. Но что я скажу. Ахметов погубит Зеленского ещё быстрее, чем Ротшильды-Сорос. Поскольку западные банкиры и спекулянты где-то далеко. А Ахметов и его новый бизнес-партнёр Зеленский, грабящие украинцев, близко…».«Накануне глава МИД Пристайко зашкварился. Заявление министра, что Украина якобы не будет праздновать День Победы, вызвало праведный гнев со стороны всех адекватников. Да и со стороны патриотов тоже, понимающих, что без Победы не было бы ни Украины, ни нас с вами.Понятно, что Пристайко своими заявами срывал встречу «в нормандском формате» и подставлял Зеленского. А тут еще депутаты от ОПЗЖ во главе с Медведчуком внесли постановление о праздновании 75-й годовщины Победы и забили последний гвоздь в карьеру Пристайко. И теперь выглядит так, что Пристайко просто сбежал из МИДа, завидев эту постанову. Ну, и прекрасно! Значит, Медведчук сотоварищи одержали очередную победу».Всем очевидно, что глубокой или хотя бы связной программы для правительства при таких лихорадочных консультациях написать невозможно. Что будут реализовывать эти люди? Очевидно, займутся ремонтом того, что провисло или расползлось – не более.На самом деле, завидного в судьбе новых министров мало. Особенно это касается премьера. Вроде бы преимущество Рината Ахметова в данном случае, несомненно. Но в украинских реалиях, при условии, что состав правительства (особенно финблок и силовой) сформированы не Шмыгалем, реализовывать поставленные задачи будет сложно. При этом Шмыгаль не будет иметь такого позитивного стартового капитала, как Алексей Гончарук. Напротив, он начнет с негативными ожиданиями, которые на него перейдут от Гончарука. В итоге, всех собак очень охотно будут вешать на Шмыгаля и, через него, ограничивать влияние Рината Ахметова. Олигарху придется или отмежеваться от какого-то влияния на премьера, или в буквальном смысле слова помогать ему деньгами,Нужно понимать, что принимая дела, Шмыгаль получит почти преддефолтный Пенсионный фонд, проваленную пенсионную реформу и недовыполненный госбюджет. Если Шмыгаль не справится, пострадает и влияние Ахметова. Зато Зеленский сможет все чаще перекладывать ответственность на Шмыгаля, как поздний Порошенко ссылался на Гройсмана по всем социально-экономическим вопросам. Другие кандидатуры в министры хороши для Зеленского тем, что они, по сути, вводят солидарную ответственность за Кабмин, размывая ответственность президента.«Знаете, чего мне не хватает в слухах о возможных кадровых перестановках в Кабмине и у силовиков? Двух вещей.1. Честности. Очень раздражают эти театральные интриги и паузы с кандидатурами и решениями. Чувство, как будто мы живем в дешёвом индийском сериале. Трагическая пауза, и скоро мы узнаём чей же это брат в красных носках и сможет ли он сыграть на банджо.2. Слова «ответственность». Ответственность Зеленского за гениальные кадровые решения. Где же это слово? Или Рафик ни в чем не виноват? А так все хорошо. В одном большом Ничто бурлит нечто. При этом курс не меняется. Пока «Титаник» плывёт». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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