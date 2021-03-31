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Зеленский подал декларацию: квартиры в Крыму, Киеве, британском Сент-Хелиер

31 марта 2021, 23:35  •  102 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Согласно документу, украинский лидер в 2020 году заработал в три раза меньше своей супруги
Президент Украины Владимир Зеленский заработал в прошлом году 336 тыс гривен, или почти миллион рублей. Это следует из декларации о доходах главы государства, обнародованной на сайте НАПК.
Судя по документу, общий доход лидера нации и членов его семьи составил в разы большую сумму – 22 747 791 гривну (свыше 60 млн руб). Выяснилось, что жена президента Елена Зеленская заработала в ООО "Квартал 95" 952 тыс гривен. Кроме того супругам принесло доход имущество фирмы, которое сдавалось в аренду – 2,4 млн гривен.
Также пан Зеленский заработал 13 млн гривен от продажи недвижимости и земли в поселке Иванковичи под Киевом.
Еще его копилка пополнилась 4 млн за счет поступлений от авторских прав (роялти). Дополнительные 442 тыс гривен украинскому лидеру принесли проценты по депозитам и облигациям внутреннего госзайма.
В декларации зафиксировано несколько наручных часов (Breguet, Tag Heuer и Rolex), автомобили (Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz 2014-го), облигации и патенты (на полезные модели, торговые марки и изобретения).
Из недвижимости Владимир Александрович задекларировал несколько квартир в Киеве – на 132 кв. м (почти 750 тыс. грн), на 254 кв. м (636 тыс. грн), на 200 кв. м (стоимость не указана).
Помимо этого чета Зеленских имеет квартиру на 130 кв. м в Ялте (1,3 млн грн), квартиру в Британии (42 млн грн). В Соединенном Королевстве, согласно документам, недвижимость находится в портовом городе Сент-Хелиер, который является столицей британского владения Джерси. Порт расположен на юге острова на берегу небольшого залива.

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