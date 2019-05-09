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Зеленский побывал на могиле деда, который бил фашистов

09 мая 2019, 22:39  •  67 • В России

Новости, связанные с вновь избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, которые поступали 9 мая из Киева, кажутся и противоречивыми, а где-то - даже и обнадеживающими. Если бы - не шероховатости в поведении победителя президентской гонки, которые видны невооруженным глазом.

Вот - фото, которое Зеленский в День памяти и примирения опубликовал в Facebook. Слева - Прасковья Зеленчук-Потяк, как гласит подпись под снимком, бывая связная Украинской повстанческой армии (УПА), которая запрещена в России*. Справа - Иван Залужный, в прошлом - капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.

В кадре (явно - постановочном) видно, как ветераны - ну, если пока ещё не пожимают друг другу руки, но - все же руки подали. В центре - тепло (как это умеет только Зеленский) улыбается президент. И подпись - как бы от его лица: на Украине почитают каждого, кто боролся против нацизма, отдал свою жизнь ради мира и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

И - ещё два коротких, но о многом говорящих пояснения к этой фотосессии...

Прасковья Зеленчук-Потяк, по словам Зеленского, в 13 лет стала связной в УПА*. "Во время этой деятельности она передавала информацию, провиант, а также вязала свитера".

А Иван Залужный "потерял во время войны в Донбассе единственного внука Ивана Гутника-Залужного". 10 мая бывшему военному исполнится 101 год.

А вот ещё одна информация - как говорится - "на заданную тему"...

"Сегодня я на могиле своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, - пишет новоизбранный на своей странице все в том же ФБ.- Он прошел всю войну и остался навсегда в моей памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов. Жаль, что мы так редко вспоминаем ветеранов, своих дедушек и бабушек. Мы должны быть благодарными им каждый день". И - далее: по словам Зеленского, 9 мая - "это наш День Благодарения". "Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом и победил. Просто благодарны всем - за возможность родиться и жить".

Зеленский добавил, что война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу - огромный: "Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало."

А теперь - про дедушку нового президента, Семена Ивановича...

Как передают информагентства, "согласно базе «Память народа», во время Второй мировой дед Зеленского был командиром минометного взвода, а затем - стрелковой роты. В 1944-м его наградили двумя орденами Красной звезды.

Как отмечается, в базе также содержится описание подвига деда Зеленского. В боях с 23 января по 9 февраля 1944 года он со своим минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов. 1 февраля смог отбить 4 атаки и занять трофейный склад.

Как нам оценивать всю эту информацию? А давайте вообще с оценками спешить пока не будем. Если бы Зеленский заявил бы это все "живьём" - по ТВ, или на пресс-конференции... А в Фейсбуке могут написать "грамотно" и специально обученные люди. Впрочем, они же способны срежиссировать - "на потребу" - и любую пресс-конференцию.

В общем, остаёмся скептиками...

ЗВОНОК В КИЕВ

Михаил Погребинский, политолог, политтехнолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

Он хочет удержать сумасшедший электоральный урожай

Михаил Погребинский - о заявлениях Владимира Зеленского 9 мая

- ... Я думаю, что это - как бы прописанная пиар-акция, которая показывает, что Зеленский - не чужд вот этой публики, которая идёт в составе "Бессмертного полка". Но в то же время - отправляет сигналы, что он как бы осуждает Путина, что полезно для другой части Украины. И обозначает этот день - как день благодарения, что отсылает нас к преклонению перед всем западным, в частности - американским. То есть - это тот самый случай, когда Зеленский пытается сохранить и наших, и ваших, показывая, что он не против и тех, и других, и третьих. И хочет удержать этот сумасшедший электоральный урожай, который получил на выборах. Но ему это не удастся... Но он делает такие попытки...

* - запрещенная в РФ организация

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