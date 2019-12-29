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Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четвёрки» после обмена
29 декабря 2019, 23:54 • 59 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров «нормандской четвёрки» по окончании процедуры обмена пленными с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.
globallookpress.com
Трансляцию выступления Зеленского после встречи обменянных в Донбассе лиц в киевском аэропорту Борисполь вёл офис президента в Facebook.
«Я хочу выразить благодарность всем лидерам «нормандской четвёрки». Всё, о чем договорились по этому вопросу, выполнено», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что первую часть соглашений по итогам нормандского саммита удалось выполнить.
«Мы вернули наших людей, освобождён 81 человек, 76 человек сейчас на Украине, на контролируемой части Украины, а шестеро остались на временно оккупированных территориях», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в аэропорт Киева для личной встречи освобождённых при обмене в Донбассе граждан.
В Киеве заявляли о передаче ДНР и ЛНР 127 лиц в рамках взаимного обмена пленными.
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