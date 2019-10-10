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Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции

10 октября 2019, 22:09  •  70 • В России

Кажется, Владимир Зеленский войдет в историю, поставив мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Во время встречи с репортерами представитель Национальной книги рекордов вручил украинскому лидеру соответствующий диплом: его пресс-конференция стала самой длительной в новейшей истории.

Хотя до этого ветвь первенства принадлежала президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В этом году 1 марта он отвечал на вопросы прессы в течение 7 часов 23 минут. В 2015 году — 7 часов 10 минут.

На втором месте — президент России Владимир Путин. Самая продолжительная пресс-конференция российского лидера длилась 4 часа 40 минут. В 2008 году за это время он ответил на 106 вопросов.

Еще одним сторонником основательных бесед с журналистами был президент Венесуэлы Уго Чавес. Его личный рекорд — 4 часа 16 минут. За это время он, правда, ответил всего на 6 вопросов.

Кстати, самая длинная в мире речь принадлежит кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Во время съезда компартии Острова свободы на трибуне он провел 7 часов 10 минут. Чуть меньше — Уго Чавес. В 2009 году его выступление в парламенте продолжалось около 7 часов.

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