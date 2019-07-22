Зеленский победил, чтобы проиграть

Автор:

Латышев Сергей

По мере объявления результатов подсчёта голосов на парламентских выборах на Украине вырисовывается весьма безрадостная для Незалежной картина: половина украинцев, проигнорировавших голосование, уже вообще ни на что не надеются. Половина из тех, кто всё же принял участие в выборах, проголосовали за комика и музыканта – фейковые партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского (свыше 42%) и «Голос» (более 6%) Святослава Вакарчука. И лишь четверть имеющих право голоса украинских избирателей выбрали политические силы, которые можно условно назвать партиями, возглавляемыми настоящими политиками.

После подсчёта половины голосов на втором месте держится опирающаяся на русский юго-восток «Оппозиционная платформа» (около 13%) Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича. Далее с ощутимым отрывом идёт «Европейская солидарность» (около 9%) Петра Порошенко, что для экс-президента и олигарха, одного из богатейших людей Украины, является совершенно позорным результатом. Его настолько не любят на Украине, что «шоколадному королю» не удалось даже прикрыться Европой.

Порошенко на пятки наступает «Батькивщина» (чуть более 8%) давно вышедшей в тираж бывшего премьера Юлии Тимошенко. Больше пятипроцентный барьер не преодолеет ни одна партия. По партийным спискам прошедшие в парламент политические организации получат 225 мандатов. Ещё 199 депутатов избираются в одномандатных округах. В подавляющем большинстве из них уже победили или лидируют представители партии Зеленского.

Эти результаты указывают на то, что партии «Слуга народа», если она захочет, впервые в истории независимой Украины удастся сформировать в Верховной раде однопартийное большинство. Её фракция, по предварительным подсчётам, будет состоять более чем из 226 депутатов, к которым с радостью присоединятся ещё несколько десятков «мажоритарщиков».

Президент Украины Владимир Зеленский получил последний в своей политической карьере аванс – скоро ему придётся начать платить по счетам. Фото: www.globallookpress.com

Что показали украинцы?

Разуверившиеся во всём и всех украинцы ухватились за последнюю надежду, отдав в руки актёра, несмотря на упорные слухи о том, что тот тесно связан с олигархом Игорем Коломойским, и на то, что он уже вполне показал свою неадекватность на президентском посту (инциденты в Ужгороде, с министром обороны и проч.), свою судьбу.

Определённая логика в этом есть: пусть Зеленский и «кот в мешке», но он молод и не связан со старым воровским правящим классом. Он с удовольствием говорит по-русски. У него не связаны руки. Он не мафиозо и не задействован в коррупционных схемах, которые не дают Украине развиваться как государству. Может быть, он даже закончит войну в Донбассе…

Не только опытные наблюдатели и эксперты, но и половина украинцев, не явившаяся на выборы, – кто ясно и чётко, а кто подсознательно – понимают, что Зеленский ничего не изменит. Потому что Украина – несамостоятельная страна, назначение которой – уничтожать (до последнего украинца) собственную экономику и враждовать с Москвой, чтобы всячески ослаблять Россию и не допустить в будущем её воссоединения и настоящего великодержавия, которое без Украины и её экономического потенциала невозможно. Ну а если оно всё же произойдёт – добиться сейчас того, чтобы русским досталась на Украине выжженная земля.

Простота хуже воровства?

Поэтому на самом деле не имеет очень большого значения, что Зеленский не такой хапуга, как Порошенко или Тимошенко, что он лично, вероятно, не обогатится за счёт украинцев, как это делали его предшественники на президентском и премьерском постах. Однако неопытность и идеализм нового президента никак не помогут ему избежать диктата МВФ и ЕС, требующих повышать для населения цену на газ, начать распродажу богатейших украинских земель и возобновить широкомасштабную вырубку лесов. Без чего, дескать, ни о каких рыночных отношениях и, соответственно, «демократии» на Украине не может быть и речи. Зеленский не сможет противиться политике США, посольство которых в Киеве является истинным центром украинской власти. Это касается и проведения враждебного курса по отношению к России, и ускоренного внедрения ГМО-культур на Украине, и фрекинга, который отравит её воды.

Поражение на выборах открытой «партии войны» – прежде всего украинских радикальных националистов, объединившихся вокруг канувшей в политическое небытие партии «Свобода», и зарабатывавшего на конфликте в Донбассе олигарха-президента Порошенко – лишь продлит агонию нынешней Украины, поскольку новые лица под присмотром западных посольств будут заниматься, увы, те же самым. Хотя Зеленский думает и говорит по-русски, ему не позволят свернуть украинизацию Украины. У него, повторим, не хватит смелости сказать нет диктату МВФ. В течение года, как даёт понять его окружение, на Украине начнётся продажа земли, которая сделает многих украинцев бомжами в собственной стране. Мир в Донбассе также не входит в планы Запада, и если Зеленский по наивности это не вполне понимает, с помощью оставшихся временно не у дел ультранационалистов ему продиктуют нужный курс. То, что в новой Раде не будет «комбатов», ещё ни о чём не говорит.

Если «Слуга народа» и «Голос» – два типологически сходных политических проекта – найдут общий язык, это станет показателем того, что никаких перемен не будет и всё продолжится как прежде, но с новыми лицами, которые будут меньше воровать, но больше слушаться Запада. Для украинцев этот вариант, по сути, даже хуже, чем предыдущий, из-за инструментального отношения Запада к Украине.

Каковы шансы у «кума Путина»?

Слабым лучиком надежды является лишь то, что партия «кума Путина» Виктора Медведчука «Оппозиционный блок» заняла второе место. Правда, фракция у него в парламенте будет мизерная и в нынешней ситуации ни на что особенно влиять не сможет. Однако в будущем, если Зеленский не избавится каким-нибудь образом от Медведчука и Ко, ситуация может измениться. Поскольку никакого другого выбора, как рвать с Западом и возобновлять связи с Россией, идти ей навстречу, у Украины уже не будет. Когда она окончательно превратится в «Руину» и уже не сможет вредить России извне, Западу ничего не останется, как закрыть на это глаза, чтобы такая Украина – не вся, конечно, но приличная её часть – хотя бы ослабляла Россию изнутри.

Время не шарахающегося от России Виктора Медведчука в украинской политике ещё не пришло. Фото: www.globallookpress.com

Когда прекратится балаган?

Сколько продлится эйфория в связи с победой на выборах шоумена Зеленского и когда украинцы осознают, что их последняя надежда оказалась иллюзорной? Ответ на этот вопрос позволяет получить комментарий директора Института трансформации общества Олега Соскина, которым этот украинский политический деятель, политолог и экономист поделился с Царьградом.

Лишенные кондиционеров в 38-градусную жару жители Нью-Йорка спасаются в фонтанах 50% же не пришло голосовать. Это очень серьёзный показатель. Такого никогда не было, – подчеркнул Соскин. – Да, лето, да, пора отпусков, да, надоели кампании, всё, война и так далее. Но 50% так и не проголосовало. Это очень серьёзный вызов Зеленскому и всей этой политической братии. То есть народ относится, значительная его часть относится выжидающе, настороженно и индифферентно. С другой стороны, народ как бы дал карт-бланш Зеленскому и его людям, за которых он поручился. Но это же всё очень быстро проходит. Потому что финансово-экономическая ситуация – она достаточно тяжёлая. К осени эта эйфория быстро развеется. И если будет «бла-бла-бла», то Зеленский, в отличие от Порошенко, пять лет навряд ли продержится, потому что выбьют его, как пробку из бутылки с шампанским, скисшим.

Трудно поспорить с этим мнением. Украинцами можно манипулировать, пока у них есть умирающая последней надежда на своё сепаратистское «светлое будущее» в выдуманной ими «Европе». Сейчас вся она сосредоточилась на фигуре Зеленского, начинающего как бы с чистого листа и делающего ставку на молодёжь. Поэтому, если у них не получится, надежда умрёт. Если же одновременно с этим в самой России будут происходить позитивные перемены и жизнь улучшится, возращение «блудного сына» в границах 1939 года станет неизбежным. Причём уже в обозримом будущем. И без всякой войны.