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Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду

22 июля 2019, 01:54  •  79 • В России

Итак, в 20 часов воскресенья 21-го июля на Украине закрылись двери избирательных участков. Голосование еще продолжалось в некоторых странах Европы, на Американском континенте, но на итоги выборов оно уже не повлияло. Нет никаких сомнений, что в Европах и США внеочередные выборы в украинский парламент будут признаны свершившимися, легитимными, прозрачными и демократическими. Есть, конечно, маленькие неувязки вроде того, что миллионам украинцев на Донбассе и гастарбайтерствующих в России не дали никакой возможности проголосовать. Не пустили на выборы и ни одного из наблюдателей из России, даже по линии ПАСЕ. Но это для Запада – несущественные мелочи.

Партия нового президента Зеленского «Слуга народа» одержала убедительную победуФото: REUTERS

В данный момент можно констатировать, что партия нового президента Зеленского «Слуга народа» одержала убедительную победу, но вот за явным ли преимуществом – это еще тот вопрос. По результатам сразу нескольких экзит-полов складывается примерно такая картина.

Результаты экзитполов

Таким образом, можно сказать, что, если говорить о партийных списках, то «зеленсковцы» получают 126 мест, оппоплатформа Бойко и Медведчука33 мандата, «ПЕС» Порошенко26 мандатов, «Тимошенковцы» займут 22 кресла в зале парламента, а «Голос» Вакарчука проведет во ВРУ всего 18 депутатов.

Очень многое будет дальше зависеть от одномандатников, победивших в мажоритарных округах. И здесь для противников Зеленского есть неприятные новости. Известная украинская журналистка Соня Кошкина еще в середине дня написала, что, по ее данным (а она – весьма осведомленная в политических делах дама) кандидаты от «Слуги народа» берут все округа на Днепропетровщине и в Запорожье. Позже поступили данные, что кандидаты от Зеленского побеждают во всех одномандатных округах в Киеве. В центре Украины и на Юго-Востоке страны кандидаты «от Зеленского» возьмут большинство мест, но вот на западе Украины Зеленского не любят, и там их шансы минимизируются.

Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду.21 июля на Украине избирают новый парламент

Таким образом, чтобы иметь в парламенте свое простое большинство (50% +1 голос) «Слуге народа» надо набрать, как минимум, 100 депутатов по одномандатным округам. Задача вполне реальная, но Зеленский предпочитает подстраховаться и не рисковать. Он уже предложил лидеру «Голоса» Вакарчуку образовать правящую коалицию.

Кто с кем в Раде будет дружить?

- Мы будем. Это была наша инициатива. Мы не можем настаивать, но мы приглашаем господина Вакарчука на разговор, будем рассматривать коалицию в Раде с «Голосом», - заявил Зеленский, не дожидаясь итогов голосования. Примечательно, что ранее он уже говорил, что не хочет коалиции со «старыми политическими силами», которые были в Раде. А новых всего-то проходит две – «Голос» и «Оппозиционная платформа – За жизнь». Нежелание Зеленского иметь хоть что-то общее с Бойко и Медведчуком в этом отношении весьма показательно. И это так же примечательно, как и его сожаление о подорвавшихся в воскресенье военнослужащих ВСУ на Донбассе и принципиальное игнорирование жертв среди мирного населения на том же Донбассе в результате субботних обстрелов ВСУ.

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Святослав Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду.

На этом фоне абсолютно фальшивым смотрится заявления Зеленского сразу после обнародования результатов экзит-полов о том, что приоритетом власти после выборов является прекращение войны на Донбассе (кстати, примерно то же самое он обещал сразу после выборов президента), возвращение пленных и борьба с коррупцией. В рамках решения последней задачи он планирует назначить нового Генерального прокурора Украины, принять закон об импичменте президента и о снятии депутатской неприкосновенности.

Он даже пообещал в ближайшее время решить вопрос о возвращении на Украину из России «пленных моряков», хотя уж это совсем не зависит ни от него, ни от итогов голосования.

Пожалуй, единственное, что он сделал с полной искренностью и абсолютно ответственно в день выборов, так это поблагодарил украинцев за участие в выборах. Почему бы и нет, если его кандидатам досталась победа.

На Украине избирают новый парламент: почему эти выборы стали очень важными для страны и не только для нее

Зеленский предпочитает подстраховаться и предложил лидеру «Голоса» Вакарчуку образовать правящую коалициюФото: REUTERS

Чего же ждать России нового от смены формата власти на Украине? Как выразился известный российский политолог и публицист Виталий Третьяков в своем микроблоге: «Ничего». И это также верно, как и то, что русофобский тренд украинской власти действительно пользуется поддержкой подавляющего большинства населения.

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Одно лишь обстоятельство уверяет в этом гораздо больше, чем десятки аргументов и речей специалистов по Украине. Юрий Бойко, кандидат в президенты Украины на прошедших выборах президента Украины от условно якобы пророссийских сил (на самом деле никаких не пророссийских, а просто готовых нормализовать отношения между странами) занял 4-е место, получив 11,67% голосов избирателей. Руководимая им партия, выступающая за сотрудничество Украины и России, на этих парламентских выборах получила (по данным экзит-полов) от 11.5% до 13% голосов избирателей.

Грубо говоря, примерно те же цифры. Это уже не случайность, это тенденция, как говорил чукча в известном советском анекдоте. Это реальная доля населения Украины, которая желает нормализация отношений между нашими странами, а не просто сюсюкает в надежде халяву и «братские» скидки. Из этого и надо бы России строить всю дальнейшую политику в отношении Украины. Не обманываясь льстивыми улыбками записных хитрецов, за которыми прячется все та же ненависть.

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