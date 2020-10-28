Зеленский по приказу США вступает в войну с Конституционным судом • 135 • Украина

Решения Конституционного суда Украины о разгроме антикоррупционной системы, выстроенной по приказу США после майдана, вызвало настоящую панику в грантоедских кругах и в метрополии.



Сначала появились полные тревоги и озабоченности посты агента внешнего влияния, члена Набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко. Он сетовал на том, что КСУ резко сменил повестку дня своего заседания, и пока все были заняты подсчетом голосов, рассматривает вопрос об уничтожении антикоррупционных структур.



Действительно, 27 октября 2020 года на закрытом заседании Конституционный суд проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции (НАЗК). И это только начало.



«Внезапно быстрое решение Конституционного суда Украины по антикоррупционной реформе Текст решения ещё составляется, но матёрые антикоррупционеры заявляют, что четыре всадника апокалипсиса уже в пути. А всё почему? Потому, что сейчас открывается окно возможностей по перезагрузке органов, напичканных бракоделами, которые не занимаются ничем иным, кроме как ловить нардепов на незаконном возмещении проживания в Киеве и широкой торговлей. Вся остальная их деятельность - высококонцентрированная политическая коррупция, работающая даже в Вашингтоне», - прокомментировал ситуацию ТГ-канал «Неприкасаемые».



Подкоп под проамериканскую систему контроля можно назвать полной победой ОПЗЖ, которая закрепляет полученные на выборах результаты.



Еще в августе 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ инициировали представление о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и связанных с ними законов Украины затрагивающих права и свободы граждан.



В частности, представление касалось вопросов декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов.



В представлении отмечается, что закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи. В частности, детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания, а также любых лиц, которые совместно проживают и «имеют взаимные права и обязанности с субъектом». По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает операции с конфиденциальной информацией о членах семьи субъектов декларирования и третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную жизнь. Это открывает возможность в преследовании с целью принуждения их к совершению определенных действий. Также в документе подвергаются критике предусмотренные антикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.



Примечательно, что по данным инсайдерских источников с Банковой, главе ОП Ермаку в гневе позвонила временная поверенная США Кристина Квин и распекала руководителя канцелярии Зеленского из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию.



Сам Зеленский в испуге с утра отреагировал на ситуацию: мол, КСУ встал на сторону коррупционеров.



«Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Ни отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически», — заявили в Офисе гаранта.



По мнению ОП, украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине — один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования.



Иными словами, Офис Зеленского вступает в открытую войну (по приказу США) с Конституционным судом, отказываясь выполнять решения высшего судебного органа Украины, которые не подлежат оспариванию. Тем более, что КСУ не собирается останавливаться на достигнутом: среди судей сейчас идет сбор голосов для того, чтобы уже на этой неделе вынести несколько резонансных решений.



Прежде всего, об отмене земельной реформы, которую «Слуги народа» протащили через Раду по указанию МВФ. Также, по сведениям отчаявшегося Сергея Лещенко, суд примет и решение о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, что очень выгодно олигарху Коломойскому.

Решения Конституционного суда Украины о разгроме антикоррупционной системы, выстроенной по приказу США после майдана, вызвало настоящую панику в грантоедских кругах и в метрополии.Сначала появились полные тревоги и озабоченности посты агента внешнего влияния, члена Набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко. Он сетовал на том, что КСУ резко сменил повестку дня своего заседания, и пока все были заняты подсчетом голосов, рассматривает вопрос об уничтожении антикоррупционных структур.Действительно, 27 октября 2020 года на закрытом заседании Конституционный суд проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции (НАЗК). И это только начало.«Внезапно быстрое решение Конституционного суда Украины по антикоррупционной реформе Текст решения ещё составляется, но матёрые антикоррупционеры заявляют, что четыре всадника апокалипсиса уже в пути. А всё почему? Потому, что сейчас открывается окно возможностей по перезагрузке органов, напичканных бракоделами, которые не занимаются ничем иным, кроме как ловить нардепов на незаконном возмещении проживания в Киеве и широкой торговлей. Вся остальная их деятельность - высококонцентрированная политическая коррупция, работающая даже в Вашингтоне», - прокомментировал ситуацию ТГ-канал «Неприкасаемые».Подкоп под проамериканскую систему контроля можно назвать полной победой ОПЗЖ, которая закрепляет полученные на выборах результаты.Еще в августе 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ инициировали представление о конституционности отдельных положений закона «О предупреждении коррупции», Уголовного кодекса Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины и связанных с ними законов Украины затрагивающих права и свободы граждан.В частности, представление касалось вопросов декларирования доходов, мониторинга образа жизни, законности получения активов.В представлении отмечается, что закон «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать имущество членов семьи. В частности, детей до достижения ими совершеннолетия, независимо от места их проживания, а также любых лиц, которые совместно проживают и «имеют взаимные права и обязанности с субъектом». По мнению авторов ходатайства, такая норма разрешает операции с конфиденциальной информацией о членах семьи субъектов декларирования и третьих лиц, а также незаконное вмешательство в их личную жизнь. Это открывает возможность в преследовании с целью принуждения их к совершению определенных действий. Также в документе подвергаются критике предусмотренные антикоррупционным законодательством вопросы определения обоснованности активов, порядка их выявления, ареста и взыскания в пользу государства.Примечательно, что по данным инсайдерских источников с Банковой, главе ОП Ермаку в гневе позвонила временная поверенная США Кристина Квин и распекала руководителя канцелярии Зеленского из-за решений конституционного суда. Намечается большой международный скандал, разговор был не очень приятным, в посольстве не поверили в то обстоятельство, что Зеленский не влияет на ситуацию.Сам Зеленский в испуге с утра отреагировал на ситуацию: мол, КСУ встал на сторону коррупционеров.«Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Ни отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически», — заявили в Офисе гаранта.По мнению ОП, украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине — один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования.Иными словами, Офис Зеленского вступает в открытую войну (по приказу США) с Конституционным судом, отказываясь выполнять решения высшего судебного органа Украины, которые не подлежат оспариванию. Тем более, что КСУ не собирается останавливаться на достигнутом: среди судей сейчас идет сбор голосов для того, чтобы уже на этой неделе вынести несколько резонансных решений.Прежде всего, об отмене земельной реформы, которую «Слуги народа» протащили через Раду по указанию МВФ. Также, по сведениям отчаявшегося Сергея Лещенко, суд примет и решение о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, что очень выгодно олигарху Коломойскому. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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