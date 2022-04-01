Зеленский по-прежнему выступает на корпоративах: Чем и что зарабатывает

Президент-комик Зеленский использует свой актёрский талант, развлекая корпоративные посиделки европейских парламентариев. У артистов это называется "чёс". Своих богатых клиентов они чешут, как овец. Оплата приличная. У Зеленского другой гонорар. Он выпрашивает оружие, которое он пустит против России. Он, будто его герой "президент Голобородько" из нашумевшего сериала, потчует всякими небылицами доверчивых до придурковатости европейцев. Те, правда, ведутся не всегда. Но всё равно смешно.

Ротозеи в Колизее

Чего только не случается в жизни! И как только судьба не треплет человека! Президенту-комику Зеленскому удавались многие роли в прежней артистической жизни. Став президентом Украины, он продолжает играть роль "президента Голобородько" из известного сериала, который с подачи умелых политтехнологов стал для актёра Зеленского трамплином из киношного зазеркалья в реальную политику. Но из штанишек комика этот артист так и не вырос. Правда, к таланту артиста прибавилось ещё и мастерство сказочника. Его нескончаемая гастроль по парламентам стран коллективного Запада тому красноречивое свидетельство.

Кто бывал на Западе и встречался с тамошними политиками (не говорю о простых работягах), тот подтвердит, что они производят впечатление непуганых, скажем так, простаков. Когда им "втираешь" какую-то чушь, они смотрят на тебя с резиновой улыбкой, за которой, в общем-то, даже не скрывают непонимание того, о чём речь. Просто слушают. Иногда кивают. У них в сознании работают фильтры только на некоторые слова, главное из которых – "деньги". Если при слове "деньги" они чувствуют что-то, что может быть выгодно, они становятся ужасно вежливыми. Если до них доходит, что что-то несёт потенциальную угрозу их карману и статусу, они начинают злиться и даже могут позвать полицию. Некоторых на Западе Зеленский напугал… Россией. Реакция коллективного Запада известна.

К настоящему моменту Зеленский уже "вычесал" народных представителей США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции, Бельгии, Израиля, а также депутатов Европарламента. Встречи с парламентариями проходят по видеосвязи. Образ президента Украины взирает на собравшихся с большого экрана, напротив которого в амфитеатре (так, как правило, устроено у европейцев главное помещение парламента) сидит достопочтенная публика. На кривляния комика она смотрит как на зрелище в римском Колизее, которое как будто ничего опасного не сулит. Всё же звери там, по ту сторону экрана. И потому все спокойны. Ну, что-то кто-то там произносит. Ну, о чём-то плачет. То улыбается, то хмурится. Это же работа такая, артистическая.

Вдруг человек с экрана начинает требовать оружие, пугать русским медведем и скорым концом света. И уже кажется, что клоун не на экране, а здесь, среди парламентариев, и вместе с собой из-за экрана он вытащил большой мешок с проблемами. А кому они нужны? Публика начинает переглядываться, в глазах тревога и недоумение. Оружие? Какое оружие? Зачем оружие?

Кстати, не у всех европейских депутатов с головой безнадёга. Парламент Австрии заявил, что украинский президент высказывает только свою точку зрения, поэтому его мнение можно считать односторонним. И не согласился его слушать.

Норвегия, непуганая такая…

А вот норвежский стортинг (местный парламент) согласился. И пожалел, потому что узнал про такие угрозы его родной стране, о каких отродясь не слыхивал. Украинский комик в выступлении перед норвежцами был в ударе. Настоящий Хлестаков, который, как известно, даже "с Пушкиным на дружеской ноге". Этот Хлестаков-Зеленский договорился до того, что "российские мины" из Чёрного моря, куда их, по его словам, запустила Россия, попадут в норвежские фьорды, и тогда Норвегии – конец. Но чтобы этого не случилось, актёр с экрана попросил у норвежцев их зенитный ракетный комплекс NASAMS, а также противокорабельные ракеты и бронированные боевые суда. Кроме того, с его слов, норвежцы должны закрыть свои порты для всех русских судов.

Правда, как-то незамеченным в Норвегии прошло распространённое 19 марта ФСБ России сообщение о том, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. И что из-за обрывов тросов мины под воздействием ветра и течения могут свободно перемещаться в западной части Чёрного моря. Но кто замечает такие мелочи?

На этом норвежские тревоги не закончились. Во время своего выступления Зеленский призвал Норвегию "сократить поддержку компаний, которые вносят свой вклад в российскую военную машину". После этих слов норвежские депутаты широко раскрыли глаза. Кто это в Норвегии, которая является форпостом НАТО на севере Европы, сотрудничает с российским ВПК? Ужас-ужас! Найти и покарать! "Россия не должна получать из Норвегии оборудование, необходимое ей для минирования украинских вод", – не унимался Хлестаков-Зеленский. Опять ужас-ужас! Кто же в Норвегии такое оборудование поставляет России? Найти и покарать!

Бред, которым Зеленский, как из шланга, полчаса поливал норвежских депутатов, произвёл на них оглушительное впечатление. Ещё бы: "русские мины" – из Чёрного моря – да в норвежские фьорды! Ведь как-то они к нам попадут, думают норвежцы. Раньше люди ходили "из варяг в греки". Значит, путь есть. Теперь, видимо, кто-то вверх по Днепру потянет за собой связку-другую морских мин, чтобы навредить норвежцам. Чтоб лосось у них больше не ловился. Ну и гады же эти русские!

Исторический бред

Кстати, этот бред получил самую высокую оценку в Норвегии. Речь, произнесённая Зеленским, "была исторической", написала главная норвежская газета Afnenposten. "Зеленский воспользовался возможностью, чтобы подчеркнуть то, что объединяет Норвегию и Украину. Наша история, наши ценности и один враг: Россия". Допустим и разберём.

Хотелось бы знать, какая у Украины и Норвегии общая история? Насколько было известно до сего момента, общая история у Норвегии – с Россией, нас разделяет, как раньше её называли, 196-километровая "граница дружбы", поскольку мы с норвежцами ни разу не воевали. И более того, в 1944 году наши войска освободили север Норвегии от немецких оккупантов, дойдя до реки Лаксэльв, что было предусмотрено соглашением между советским правительством и правительством Норвегии в изгнании. Зеленский говорил, что много веков назад в древний Киев по Днепру приплывали варяги. Правда, тогда эта земля называлась Русью, а про Украину никто не слышал. Но это тоже мелочь.

Общие ценности? Ну, тут спорить не будем. "Гендерная идеология", предусматривающая полную свободу сексуальных извращений, давно стала главной "ценностью" скандинавских стран, особенно Норвегии. И режим Зеленского эти "ценности" разделяет.

Общий враг – Россия? В силу сложившихся жизненных обстоятельств мы давно с интересом следим за жизнью в Норвегии, как и вообще на севере Европы. Констатируем: то, что Россия – враг Норвегии, впервые публично озвучено норвежской стороной. Возьмём на заметку.

Что делать? Учить географию

Норвежский премьер Юнас Гар Стёре, сидевший в первом депутатском ряду во время комик-шоу, видимо, усомнившись в степени угрозы, о которой говорил Зеленский, решил перепроверить и позвонил президенту Путину. Из того, что сообщила об этом телефонном разговоре пресс-служба правительства Норвегии, становится ясно, что в королевстве ничего не знают об истинных причинах конфликта на Украине и знать не хотят.

Вероятно, перспектива увидеть в норвежских фьордах установленные в Чёрном море "русские мины" сильно озадачила Норвегию. Поэтому не исключено, что норвежскому премьер-министру скоро придёт подарок из Москвы – красиво изданный географический атлас. С золотой буквой Z на обложке. Кстати, его бы и министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс тоже отправить... Да и во все парламенты, перед которыми выступал Зеленский.

Post scriptum

Справедливости ради надо сказать, с Норвегией и другими европейскими странами не всё потеряно. Первоначальное очарование актёрским талантом Зеленского быстро проходит с выключением большого экрана в зале пленарных заседаний. Так, норвежский премьер Стёре, придя в чувство после магии театрального искусства украинского комика, заявил, что "Норвегия не закроет свои порты" для русских судов. "Мы несём ответственность как за управление (рыбными) ресурсами, так и за мореходством" у норвежских берегов, сказал Стёре. С ним полностью согласилась и экс-премьер Норвегии Эрна Сульберг.