Зеленский по-английски призвал граждан противостоять России

Владимир Зеленский. Фото: Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com

Глава Незалежной увидел угрозу своим достижениям на политическом поприще

Президент Украины Владимир Зеленский призвал гражданское общество противостоять попыткам "российских марионеток" демонтировать усилия Киева по проводимым реформам и другие "достижения революции достоинства 2014 года". Любопытно, что сделал он это со страниц британского издания Financial Times.

В статье за подписью Зеленского говорится, что на проводимую им антикоррупционную реформу "нападают" "пророссийские депутаты" и "олигархи", которые против интеграции Украины с ЕС и НАТО, против сотрудничества с МВФ, против построения "правового украинского общества".

В качестве примера Зеленский привел решение Конституционного суда отменить уголовную ответственность за ложные данные в декларации. Это, по его мнению, "откатывает назад прогресс" и тормозит продвижение Незалежной на пути евроинтеграции. Однако "темным силам" не добиться успеха, обещает Зеленский.

"Этих судей нужно заменить независимыми, уважаемыми юристами",

– объясняет он свое решение распустить КСУ. По его словам, в Киеве уже готовится судебная реформа, которая защитит антикоррупционные органы Украины от циничного разрушительного влияния. Зеленский заверил, что его команда "будет бороться и победит" и выразил надежду, что международные партнеры поддержат его усилия.

На прошлой неделе в Верховную раду поступил президентский законопроект о лишении полномочий судей Конституционного суда Украины. Глава КСУ увидел в этом попытку устроить в стране госпереворот.

Ранее Зеленского после визита в Лондон заподозрили в работе на британцев под давлением собранного на него компромата.