Зеленский плюнул в спину Лукашенко

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.ua

В украинском МИД заявили о прекращении всех контактов с Белоруссией

Киев принял решение приостановить диалог с Минском, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Пользователи Сети расценили такой поступок, как предательство. По мнению людей, руководство Незалежной ведет себя недостойно.



Украинский министр заявил в эфире телеканала "1+1", что общение с коллегами из Белоруссии может нести "репутационные, моральные и этические потери для Украины". Сейчас никаких контактов между главой Незалежной Владимиром Зеленским и белорусским лидером Александром Лукашенко нет и не предвидится. Как только ситуация в Республике стабилизируется, украинцы обещали возобновить общение с соседствующим государством.

Заявление Киева вызвало бурную реакцию в интернете. В комментариях под посвященной этому событию статьей у РИА "Новости" люди осудили действия украинского руководства.

"Продажные, за репутацию свою испугались... года у них майданили, Беларусь не отказалась от них...", "Украину тоска гложет, что Беларусь не пошла по их сценарию с развалом промышленности, экономики (…) Как говорится, у меня корова сдохла, а у соседа пусть сдохнет две", – негодуют пользователи Сети.

К слову, по мнению некоторых экспертов, внешняя политика Украины может привести к краху государства. Так специалисты оценили идею ряда украинских государственных деятелей о вторжении в Крым.

