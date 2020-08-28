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Зеленский плюнул в спину Лукашенко

28 августа 2020, 10:45  •  86 • Политика
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.ua
В украинском МИД заявили о прекращении всех контактов с Белоруссией
Киев принял решение приостановить диалог с Минском, сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Пользователи Сети расценили такой поступок, как предательство. По мнению людей, руководство Незалежной ведет себя недостойно.
Украинский министр заявил в эфире телеканала "1+1", что общение с коллегами из Белоруссии может нести "репутационные, моральные и этические потери для Украины". Сейчас никаких контактов между главой Незалежной Владимиром Зеленским и белорусским лидером Александром Лукашенко нет и не предвидится. Как только ситуация в Республике стабилизируется, украинцы обещали возобновить общение с соседствующим государством.
Заявление Киева вызвало бурную реакцию в интернете. В комментариях под посвященной этому событию статьей у РИА "Новости" люди осудили действия украинского руководства.
"Продажные, за репутацию свою испугались... года у них майданили, Беларусь не отказалась от них...", "Украину тоска гложет, что Беларусь не пошла по их сценарию с развалом промышленности, экономики (…) Как говорится, у меня корова сдохла, а у соседа пусть сдохнет две", – негодуют пользователи Сети.
К слову, по мнению некоторых экспертов, внешняя политика Украины может привести к краху государства. Так специалисты оценили идею ряда украинских государственных деятелей о вторжении в Крым.

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