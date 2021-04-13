Зеленский плюнул Китаю в лицо, предложив Турции 50% акций «Мотор Сич» • 183 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Стамбул, 10 апреля 2021 года, предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану половину акций недавно национализированной двигателестроительной компании «Мотор Сич».



Об этом сообщает украинский интернет-портал Mind, ссылаясь на «одного из ветеранов предприятия».



По словам собеседника издания, данная инициатива может быть весьма интересна турецкой стороне, которой крайне необходимы двигатели для производства беспилотников и ракетной программы.



«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?» — уточнил источник.



Собеседник отметил, что все разработки засекречены и на них распространяется государственная и коммерческая тайна. При этом глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев имеет «бонус» на конструкторскую и техническую документацию. А главный разработчик технологий — конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», оставалось в собственности государства и до этого.



С его слов, продукция «Мотор Сич» пользуется спросом в бывших странах Советского Союза и в государствах-союзниках СССР, таких как Индия, Афганистан и прочие. Собеседник объяснил, что Пекину было нужно не само предприятие, а лишь технологии и техническая документация. Китай хотел научиться делать авиадвигатели и стать страной, обладающей подобными технологиями. В свою очередь, США всячески противились такому развитию событий и тормозили развитие КНР как могли. При этом Киеву компания «Мотор Сич» необходима для возобновления производства двигателей Р95-300, использующихся в ракетах «поверхность-поверхность» и «воздух-поверхность».



«На старте переговоров с китайской стороной аудиторы оценивали предприятие от $500 млн до $1 млрд. Цена сделки, насколько мне известно, составила $575 млн. Кто и как поделил эти деньги? Вряд ли кто-то признается», — рассказал он.



Источник издания напомнил, что «Мотор Сич» производит разнообразные авиадвигатели для самолетов и вертолетов. Но сейчас гораздо выгоднее изготавливать силовые агрегаты для дронов и ракет, из-за повышенного спроса. Причем нет необходимости конкурировать с крупными авиастроительными корпорациями, у которых уже есть поставщики или собственное производство двигателей. При этом Богуслаев предложил продать КНР 35%, оставив Украине 65%, а Турции не продавать ничего.



«Однако я думаю, что турецкий вариант Украине выгоднее. Мы же страна воюющая? Так почему не усилить нашу армию? Akinci летает на высотах до 12 000 метров, может поднять около 1 тонны бомб или ракет, в воздухе может находиться почти 24 часа. Несет на себе кучу полезного оборудования: видео, тепловизоры, радары и т.п. Нам только с турками нужно договориться о разделе рынков сбыта», — поделился «ветеран предприятия».



По его мнению, Киеву обязательно придется учитывать интересы Вашингтона. Если Турция договорится с США — сделка состоится, а если нет — значит нет.



Украинские эксперты считают, что предлагая покупку акций Турции, Зеленский наносит публичное оскорбление Китаю. Даже в случае возвращения китайских инвестиций в 3,5 миллиарда долларов, вложенных в «Мотор Сич» и выплаченной неустойке по решению суда, очень большое оскорбление будет нанесено «сверхдержаве», и Пекин не простит этого. Передача части акций Турции в самой Украине называют «большой ошибкой».



Напомним, что в марте этого года Зеленский подписал указ о «национализации» предприятия «Мотор СИЧ» и изъятии всех акции в пользу государства. Китайские инвесторы, которые владеют акциями предприятия, обратились в международный арбитражный суд о взыскании с Украины вложенных средств и неустойки.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Стамбул, 10 апреля 2021 года, предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану половину акций недавно национализированной двигателестроительной компании «Мотор Сич».Об этом сообщает украинский интернет-портал Mind, ссылаясь на «одного из ветеранов предприятия».По словам собеседника издания, данная инициатива может быть весьма интересна турецкой стороне, которой крайне необходимы двигатели для производства беспилотников и ракетной программы.«Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?» — уточнил источник.Собеседник отметил, что все разработки засекречены и на них распространяется государственная и коммерческая тайна. При этом глава «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев имеет «бонус» на конструкторскую и техническую документацию. А главный разработчик технологий — конструкторское бюро «Ивченко-Прогресс», оставалось в собственности государства и до этого.С его слов, продукция «Мотор Сич» пользуется спросом в бывших странах Советского Союза и в государствах-союзниках СССР, таких как Индия, Афганистан и прочие. Собеседник объяснил, что Пекину было нужно не само предприятие, а лишь технологии и техническая документация. Китай хотел научиться делать авиадвигатели и стать страной, обладающей подобными технологиями. В свою очередь, США всячески противились такому развитию событий и тормозили развитие КНР как могли. При этом Киеву компания «Мотор Сич» необходима для возобновления производства двигателей Р95-300, использующихся в ракетах «поверхность-поверхность» и «воздух-поверхность».«На старте переговоров с китайской стороной аудиторы оценивали предприятие от $500 млн до $1 млрд. Цена сделки, насколько мне известно, составила $575 млн. Кто и как поделил эти деньги? Вряд ли кто-то признается», — рассказал он.Источник издания напомнил, что «Мотор Сич» производит разнообразные авиадвигатели для самолетов и вертолетов. Но сейчас гораздо выгоднее изготавливать силовые агрегаты для дронов и ракет, из-за повышенного спроса. Причем нет необходимости конкурировать с крупными авиастроительными корпорациями, у которых уже есть поставщики или собственное производство двигателей. При этом Богуслаев предложил продать КНР 35%, оставив Украине 65%, а Турции не продавать ничего.«Однако я думаю, что турецкий вариант Украине выгоднее. Мы же страна воюющая? Так почему не усилить нашу армию? Akinci летает на высотах до 12 000 метров, может поднять около 1 тонны бомб или ракет, в воздухе может находиться почти 24 часа. Несет на себе кучу полезного оборудования: видео, тепловизоры, радары и т.п. Нам только с турками нужно договориться о разделе рынков сбыта», — поделился «ветеран предприятия».По его мнению, Киеву обязательно придется учитывать интересы Вашингтона. Если Турция договорится с США — сделка состоится, а если нет — значит нет.Украинские эксперты считают, что предлагая покупку акций Турции, Зеленский наносит публичное оскорбление Китаю. Даже в случае возвращения китайских инвестиций в 3,5 миллиарда долларов, вложенных в «Мотор Сич» и выплаченной неустойке по решению суда, очень большое оскорбление будет нанесено «сверхдержаве», и Пекин не простит этого. Передача части акций Турции в самой Украине называют «большой ошибкой».Напомним, что в марте этого года Зеленский подписал указ о «национализации» предприятия «Мотор СИЧ» и изъятии всех акции в пользу государства. Китайские инвесторы, которые владеют акциями предприятия, обратились в международный арбитражный суд о взыскании с Украины вложенных средств и неустойки. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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