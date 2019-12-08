Зеленский планирует вернуть Донбасс 9 декабря

Автор:

Мельников Михаил

Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о том, что ждёт от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. 9 декабря в Париже впервые за три года соберётся «нормандская четвёрка», которая обсудит выполнение, а если быть честными, то невыполнение Минских соглашений. Выступление Зеленского на украинском ТВ получилось неожиданно подробным и открытым: трудно вспомнить, когда раньше перед важными переговорами украинский лидер так внятно излагал свою позицию, быть может, даже в ущерб дипломатическим хитростям. Хотя он и предупредил, что «не готов говорить о подробностях, чтобы не сорвать саммит», но на самом деле сказал более чем достаточно.

Так говорил Зеленский

Перечислим основные тезисы выступления. Для простоты будем называть вещи своими именами, без дипломатического новояза. Скажем, «удерживаемые лица» – это не что иное, как пленные, а «силы и техника» – это самые настоящие войска. Мы не президенты, нам можно.

Двусторонние встречи будут у всех президентов. Таким образом, Зеленский напрямую поговорит с Путиным. Зеленский настроен на результат, он хочет не планов, а действий. Зеленский видит и ценит шаги России к урегулированию конфликта: начало обмена пленными, возвращение кораблей. Формула дальнейшего обмена пленными Зеленскому неясна. Чем его не устраивает российское предложение «всех на всех», непонятно. Прекращение огня – главная задача, которую надо решать незамедлительно; «20 раз это оглашалось и 20 раз ничем не закончилось». Равноправной стороной диалога должны стать вынужденные переселенцы из Донбасса на «основную» территорию Украины. Не очень понятно, почему не добавить и переселенцев на территорию России. В момент выборов в ДНР и ЛНР Украина должна полностью контролировать границу этих республик («временно оккупированной территории») с Россией. Действие закона об особом статусе Донбасса (истекает 31 декабря) будет продлено или не продлено только по итогам нормандской встречи. Впервые за всю историю конфликта президент Украины фактически признал готовность вести переговоры с лидерами непризнанных республик. Формально это звучало отказом, но вчитайтесь в него: «Украина не разговаривает с боевиками, но мы с вами должны понимать, как происходят все эти переговоры в трёхсторонней группе. Они там есть, напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать». Это напомнило, как шахматисты Алёхин и Капабланка, а позднее Карпов и Корчной, не разговаривавшие друг с другом, даже ничью предлагали через судью. То есть, несмотря на усложнённость процесса («скажи им, что мы думаем так-то»), диалог будет.

Протестующие на площади Независимости в Киеве требовали от властей отставки главы администрации президента Андрея Богдана и изменения плана урегулирования конфликта на востоке Украины. Фото: Sergey Starostenko/Xinhua / Globallookpress

Баба-яга против

Тот, кто помнит суть изрядно покрывшихся пылью Минских соглашений, а также «формулы Штайнмайера», сразу увидит две точки конфликта в тезисах Зеленского.

Во-первых, «формула» – кстати, официально одобренная Украиной, – подразумевает передачу этой стране контроля над восточной границей после выборов, а президент настаивает на порядке «Сначала граница, потом выборы». Это отнюдь не малозначимый момент: заблаговременно закрыв границу с Россией, Украина получит полный контроль над выборами и, вероятно, сможет обеспечить не только нужный результат, но и последующие репрессии против лидеров донбасского сопротивления.

Во-вторых, идея признания некоего «правительства Донбасса во внутренней эмиграции» совершенно бессмысленна, потому что позиция вынужденных переселенцев заведомо будет совпадать с точкой зрения Киева чуть более чем полностью. Очевидно, что подобная инициатива является частью политического торга: «Мы откажемся от этого предложения, если вы согласитесь с тем-то», – но выглядит она откровенно нелепо, о чём уже заявили в руководстве ДНР и ЛНР. Также торгом, но более обоснованным, является закон о статусе Донбасса: понятно, что не продлить его Украина не может, но нервы потрепать – вполне.

В то же время радует то, что Украина в целом признала справедливыми поставленные Москвой условия участия в саммите: признание «формулы Штайнмайера», создание демилитаризованной зоны между войсками в районе Луганской, Петровского и Золотого и даже предварительное согласование итогового заявления, что, признаем, до некоторой степени обесценивает саму встречу. Если у президентов есть ясное понимание итогов встречи, не стоит тратиться на перелёты и отели.

Зеленскому можно только посочувствовать. Он единственный человек, которому действительно нужен прогресс на этих переговорах. Фото: Andrew Harrer / Globallookpress

Тупик президента

Зеленскому можно только посочувствовать. Он единственный человек, которому действительно нужен прогресс на этих переговорах. Донбасс совершенно не рвётся в ридну неньку ни на каких условиях. Россия не сможет признать, что она фактически «слила» протест людей, которые шли на смерть с российскими флагами, и обрекла их на половинчатое «приднестровское» существование. Про Францию и Германию говорить нечего: чем больше эти восточные дикари будут грызться друг с другом, тем большие выгоды получат ничем не рискующие солидные господа. Они уже во многом контролируют Украину и с большим аппетитом посматривают на Россию.

Поэтому, к сожалению, в Париже не будет решено примерно ничего. А жаль. Чем более мирным будет сосуществование России и Украины, тем больше ресурсов эти прекрасные страны смогут направить на развитие, а не на противостояние.

Неудача в Париже (а нет сомнений, что определённые силы в Киеве воспримут результаты именно так) станет серьёзным ударом по и без того слабому авторитету Зеленского. Потерпевшие летом сокрушительное поражение националисты не упустят случая набрать очки для реванша. Признаки очередной дестабилизации налицо: пока Зеленский подбирает обтекаемые выражения, отдельные граждане вверенной ему страны выражают совсем иной настрой. Лидер радикального крыла крымских татар Рефат Чубаров объявил о подготовке похода на Крым с пересечением государственной границы, которую Чубаров, разумеется, не признаёт. Акция, конечно, объявлена мирной и ненасильственной, но сложно себе представить, как можно мирно и ненасильственно миновать пограничные кордоны. На акцию планируется позвать представителей ряда международных организаций, включая НАТО. И если Зеленский осудит или хотя бы не одобрит этот марш, он определённо будет объявлен врагом нации и агентом Кремля.

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России следует поддерживать неловкие и половинчатые стремления украинского президента найти выход из патовой ситуации. Более вменяемого лидера на Украине сейчас просто не видно, и крах Зеленского, более чем вероятный при откровенном провале переговоров, может привести к началу новой войны. Во главу угла должны быть поставлены интересы миллионов жителей проблемных территорий. Эти люди уже почти шесть лет являются заложниками далёких от них политических игр. Право разговаривать на родном языке не должно оплачиваться так дорого.