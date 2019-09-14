Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре.

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

Приглашение поступило от президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также украинский лидер отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.

11 сентября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.