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Зеленский планирует посетить Эстонию

14 сентября 2019, 00:54  •  16 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре.
 
РИА Новости
 

«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.

Приглашение поступило от президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Также украинский лидер отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.

11 сентября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

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