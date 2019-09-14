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Зеленский планирует посетить Эстонию
14 сентября 2019, 00:54 • 16 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре.
РИА Новости
«Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии», — цитирует Зеленского сайт президента Украины.
Приглашение поступило от президента Эстонии Керсти Кальюлайд.
Также украинский лидер отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.
11 сентября министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, возможно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.
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