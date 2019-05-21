Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины

Накануне в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. Первым указом, который он подписал в качестве гаранта, касался назначения главного по армии Незалежной.

В документе, который размещён на официальном сайте президента Украины, указывается, что Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ, согласно Конституции страны.

"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сообщается в указе.