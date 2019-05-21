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Зеленский первым указом назначил главного по армии Украины
21 мая 2019, 06:24 • 59 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ и фактически назначил себя главным по армии страны - принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ.
Накануне в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. Первым указом, который он подписал в качестве гаранта, касался назначения главного по армии Незалежной.
В документе, который размещён на официальном сайте президента Украины, указывается, что Зеленский принял полномочия Верховного главнокомандующего ВСУ, согласно Конституции страны.
"В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", - сообщается в указе.
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