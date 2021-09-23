Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного

Владимир Зеленский в своём выступлении на Генассамблее ООН не только сделал своеобразное предложение, но и запутался в цитатах Владимира Путина.

Владимир Зеленский, президент Украины, в своей речи привел цитату Владимира Путина об опасности расшатывания авторитета ООН. Причем цитировал он на чистом русском языке, сообщает РИА Новости.

Выдержка из речи президента России относилась к архитектуре международных отношений. В случае разрушения одного из основополгающих международных институтов, а ООН таким и является, в мире, вместо коллективной работы, будет править закон сильного. Владимир Путин тогда образно выразился, что будет царить эгоизм, диктат станет превалировать над равноправием, а реальной демократии и свободы будет становиться всё меньше.

В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом,

– закончил фразу Зеленский.

Он указал, что цитата взята из "мюнхенской" речи Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году. Но ошибся примерно на 8 лет и на один континент: это было выступление президента России на Генассамблее ООН в 2015 году.

Впрочем, со смыслом президент Украины тоже ошибся. Если Владимир Путин говорил о сохранении международного права, как гаранта безопасности свободы существования народов и государств, то Владимир Зеленский применил данную цитату в попытке оправдать Наримана Джелялова, замглавы "Меджлиса крымскотатарского народа"*, арестованного в начале сентября в России сотрудниками ФСБ РФ. Ему предъявлено обвинение в диверсии на газопроводе под Симферополем. Причём тут свобода слова и борьба за свои права, Зеленский не пояснил. Но традиционно обвинил Россию в нарушения прав человека и соседнего государства.

*Меджлис крымскотатарского народа - экстремистская организация, запрещенная в России.