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Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного

23 сентября 2021, 05:45  •  249 • Политика
Владимир Зеленский в своём выступлении на Генассамблее ООН не только сделал своеобразное предложение, но и запутался в цитатах Владимира Путина.
Владимир Зеленский, президент Украины, в своей речи привел цитату Владимира Путина об опасности расшатывания авторитета ООН. Причем цитировал он на чистом русском языке, сообщает РИА Новости.
Выдержка из речи президента России относилась к архитектуре международных отношений. В случае разрушения одного из основополгающих международных институтов, а ООН таким и является, в мире, вместо коллективной работы, будет править закон сильного. Владимир Путин тогда образно выразился, что будет царить эгоизм, диктат станет превалировать над равноправием, а реальной демократии и свободы будет становиться всё меньше.
В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом,
– закончил фразу Зеленский.
Он указал, что цитата взята из "мюнхенской" речи Владимира Путина, которую он произнес в 2007 году. Но ошибся примерно на 8 лет и на один континент: это было выступление президента России на Генассамблее ООН в 2015 году.
Впрочем, со смыслом президент Украины тоже ошибся. Если Владимир Путин говорил о сохранении международного права, как гаранта безопасности свободы существования народов и государств, то Владимир Зеленский применил данную цитату в попытке оправдать Наримана Джелялова, замглавы "Меджлиса крымскотатарского народа"*, арестованного в начале сентября в России сотрудниками ФСБ РФ. Ему предъявлено обвинение в диверсии на газопроводе под Симферополем. Причём тут свобода слова и борьба за свои права, Зеленский не пояснил. Но традиционно обвинил Россию в нарушения прав человека и соседнего государства.
*Меджлис крымскотатарского народа - экстремистская организация, запрещенная в России.

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