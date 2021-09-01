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Зеленский перепутал должность главы NASA
01 сентября 2021, 15:50 • 13 • Политика
Президент решил сделать из Украины "космическую державу"
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с известным астронавтом Биллом Нельсоном, который ныне является администратором NASA. Об этом 31 августа президент Незалежной сам написал на своей странице в "Твиттер".
Однако правильно запомнить должность бывшего космонавта он не смог. Глава государства с гордостью сообщил, что встретился в США с "директором" NASA. По словам украинского лидера, визит оказался плодотворным: партнеры обговорили проекты, в которых Незалежная может принять участие.
"Обсудили проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями" – заявил Зеленский на своей странице в социальных сетях.
Президент не стал уточнять, о каких конкретных уникальных технологиях идет речь, и заявил, что ждет визита Нельсона на Украину.
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