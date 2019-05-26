Зеленский переплюнул Порошенко в мечтах - заявил об Украине, как о "базе для покорения мира"

Пять лет бывший президент Украины Пётр Порошенко "кормил" украинцев обещаниями о скором вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Однако, года шли, а Европа и Альянс не торопились, и сейчас не особо торопятся, раскрывать объятия для Украины.

Впрочем, мечты Порошенко, судя по заявлению в Сети, переплюнул его преемник на посту президента страны Владимир Зеленский.

На своей странице в Facebook вчерашний шоумен рассуждал о "вертолётном отце" - Игоре Сикорском, который родился в Киеве более полувека назад.

"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетная отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский, - напомнил Зеленский. - Он является блестящим примером инноватора".

Однако, президент Украины, очевидно, забыл, что несмотря на то, что родился в Киеве, Сикорский был русским и долгое время работал главным конструктором в отделе Русско-Балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге. Именно здесь он создал легендарные самолёты - "Илью Муромца" и "Русского витязя", кот

Фото: facebook/zelenskiy95.

рые, по сути, положили начало многомоторной авиации. А после, в феврале 1918 года разработчик эмигрировал. Сначала в Лондон, потом в Париж, а уже оттуда в Соединённые Штаты.

Зеленский, говоря о Сикорско, пообещал сделать всё, что от него зависит, для того, чтобы каждый способный украинец мог свободно реализовывать себя в своей же стране.

"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - резюмировал Зеленский.