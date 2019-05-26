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Зеленский переплюнул Порошенко в мечтах - заявил об Украине, как о "базе для покорения мира"

26 мая 2019, 09:54  •  166 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко мечтал, что его страна станет членом ЕС, НАТО, но его преемник Владимир Зеленский переплюнул бывшего главу государства в его мечтах. Рассуждая о "вертолётном отце" Игоре Сикорском, экс-шоумен заявил о том, что хотел бы, чтобы Украина стала "базой для дальнейшего покорения мира".
Пять лет бывший президент Украины Пётр Порошенко "кормил" украинцев обещаниями о скором вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Однако, года шли, а Европа и Альянс не торопились, и сейчас не особо торопятся, раскрывать объятия для Украины.
Впрочем, мечты Порошенко, судя по заявлению в Сети, переплюнул его преемник на посту президента страны Владимир Зеленский.
На своей странице в Facebook вчерашний шоумен рассуждал о "вертолётном отце" - Игоре Сикорском, который родился в Киеве более полувека назад.
"Ровно 130 лет назад в Киеве родился "вертолетная отец" - знаменитый украинец Игорь Сикорский, - напомнил Зеленский. - Он является блестящим примером инноватора".
Однако, президент Украины, очевидно, забыл, что несмотря на то, что родился в Киеве, Сикорский был русским и долгое время работал главным конструктором в отделе Русско-Балтийского вагонного завода в Санкт-Петербурге. Именно здесь он создал легендарные самолёты - "Илью Муромца" и "Русского витязя", кот
Фото: facebook/zelenskiy95.
рые, по сути, положили начало многомоторной авиации. А после, в феврале 1918 года разработчик эмигрировал. Сначала в Лондон, потом в Париж, а уже оттуда в Соединённые Штаты.
Зеленский, говоря о Сикорско, пообещал сделать всё, что от него зависит, для того, чтобы каждый способный украинец мог свободно реализовывать себя в своей же стране.
"Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира", - резюмировал Зеленский.
Фото: facebook/zelenskiy95.

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