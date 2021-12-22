Зеленский переписывается с самым известным грузинским заключённым

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что переписывается с самым известным грузинским заключённым - Михаилом Саакашвили. Глава государства отметил, что пытается помочь политику, хотя о депортации речи пока не идёт.

Зеленский поддерживает связь с бывшим президентом Грузии и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили через письма.

Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия в отношении господина Саакашвили,

- заявил президент Украины.

В частности, Зеленский утверждает, что смог уговорить власти Грузии пустить к Саакашвили его мать. В настоящее время он также пытается договориться, чтобы к грузинскому политику пустили украинских врачей, однако в этом вопросе пока прогресса нет.

Примечательно, что при этом Зеленский ни разу не поднял вопрос о выдаче Саакашвили Украине, ведь попавший за решётку политик является гражданином этой страны.

Напомним, что Саакашвили был задержан в октябре, когда незаконно пересёк границу Грузии. На родине бывший президент является фигурантом нескольких уголовных дел. В том числе дела о превышении полномочий.

Примечательно, что у Саакашвили уже есть опыт незаконного проникновения. Во время правления экс-президента Украины Петра Порошенко он незаконно пересёк границу этого государства, будучи лишённым украинского гражданства. Тогда украинские власти не стали привлекать политика к ответственности.