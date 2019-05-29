|
Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте
29 мая 2019, 15:39 • 38 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства. Об этом рассказал представитель украинского лидера Руслан Стефанчук.
Reuters
«Владимир Зеленский сегодня передал в Верховную раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента с поста — импичменте», — цитирует его «Укринформ».
Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.
В апреле представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал о подготовке восьми законопроектов для внесения в Верховную раду. Среди них он, в частности, указал законопроект о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 мая 2019, 07:54
|
23 мая 2019, 07:09
|
25 мая 2019, 14:24
|
28 мая 2019, 10:39
|
28 мая 2019, 20:24
|
27 мая 2019, 05:24
|
24 мая 2019, 09:09