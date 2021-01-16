Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина

Правительство Зеленского находится на пороховой бочке. Его либо свергнет украинское население, либо ликвидируют западные «партнёры».Об этом пишет руководитель Центрального исполкома движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.…Нарастающие протесты населения по всей Украине, спровоцированные ростом коммунальных тарифов, дали понять народному «слуге» Зеленскому, что в скором времени ему придётся бежать из страны ради спасения собственной шкуры. Азартный Зе-президент настолько заигрался в игру по поднятию тарифов и уничтожению украинского бизнеса, что не заметил лопнувшее терпение украинцев. Против лживого Зе-марионетки восстали люди, которые в 2019 году надеялись, что Вова из «квартала» изменит их жизнь.Справедливости ради, стоит отметить, что Владимир Зеленский действительно изменил жизнь украинцев. До неузнаваемости, до безысходности. Зе-керманыч понял, что его подлое дело может плохо кончиться. И, чтобы остаться царьком в «незалежной», нужно послабить удавку, прочно затянутую на шее населения. Однако, стоило только завести разговор о понижении тарифов на газ, как в украинскую тарифную игру включился МВФ. Международный валютный фонд выразил обеспокоенность планами украинского правительства в ручном режиме снизить цены на «голубое топливо» для населения.Наблюдаем картину маслом: команда шестёрок задумала нарушить требования западных хозяев. А это чревато возгоранием очередной цветной революции, которую может возглавить кровавый Порошенко. Ведь у него до сих пор не сведены личные счёты со своим Зе-преемником.Имеет ли право страна без суверенитета своевольно решать внутренние вопросы? Конечно, нет! Сегодня Украина должна подчиняться Западу, ведь маргинальные чиновники превратили её в колонию.К слову, если бы Украина обладала государственным суверенитетом, то в 2014 году в ней не было бы кровавого майдана, – беркут в оперативном порядке решил бы проблему с проплаченными митингующими холуями. Не было бы и такого неприкрытого внешнего управления страной…Но случилось, то, что случилось. И Украина превратилась в государство, которому нужно взять новый долг, чтобы частично погасить старый. Ведь все многомиллиардные займы, взятые у иностранных финансовых организаций, в том числе и МВФ, надо возвращать. А ведь ещё в 1991 году ВВП Украины был на уровне Германии…Владимир Зеленский сам себя загнал в ловушку: сейчас он находится между двух огней – разъярённым населением и недовольным Зе-политикой МВФ. Быть может, Зе-президенту пора паковать тревожный чемоданчик? Вероятнее всего, что «слуга» уже его подготовил и поставил в коридоре.Примечательно, что один из Зе-лизоблюдов, украинский журналист и экс-политик Дмитрий Гордон в одном из своих недавних интервью предрёк Зеленскому крах и заявил, что Украине нужен лидер, который её объединит. Объединить и поднять «незалежную» из руин под силу только России и её лидеру Владимиру Путину. Именно на помощь Путина и своё российское будущее надеются украинские граждане, восставшие против Зе-оккупации. К слову, вместо скандального новогоднего поздравления Зеленского украинцы встречали 2021 год под поздравительную речь президента Российской Федерации Владимира Путина. Население Украины повернуло стрелки своих часов на час вперёд, Поэтому в 2021 году они должны сделать шаг вперёд – к воссоединению со своей исторической Родиной, Большой Россией.