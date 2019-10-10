Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мои вопросы Владимиру Зеленскому
Почему Турция начала вторжение в Сирию
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Чубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса...
Главная / В России

Зеленский озвучил план «Б» для Донбасса

10 октября 2019, 22:09  •  133 • В России

Пресс-марафон - так назвал Офис президента Украины многочасовое общение Владимира Зеленского с журналистами. В минувший четверг он встречался с представителями СМИ в огромном комплексе, где расположены десятки ресторанов и кафе. Словно Звезда Голливуда, он восседал на троне, а журналисты сменяли друг друга. На момент подписания номера общение уже шло около шести часов. Вот лишь некоторые темы, затронутые во время «марафона» (цитаты по РИА Новости).

О встрече с Путиным

«...Встречаться мы можем в двух форматах: «нормандский формат» и прямая встреча моя с президентом России. Об этой встрече прямой никто не говорит, потому что все против. Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну...»

О Порошенко

«...Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана. Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема...»

Зеленский о переговорах с Владимиром Путиным: "Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну..."Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О «деле Байдена»

«...Совместного следственного комитета по поводу кейса Байдена пока нет… Мы открыты. Пожалуйста, пусть будет международный следственный комитет, мы не против. Продолжения этой темы сегодня нет... ...Я не собираюсь лично расследовать Burisma, или, наоборот, говорить - не расследуйте. Мне все равно, что будет с этим делом...»

О миротворческой миссии

«...По поводу миротворцев, поднимается этот вопрос. Я думаю, что это будет одно из направлений, один из шагов, которые мы будем обсуждать, мы и сейчас это обсуждаем, но будем официально обсуждать в нормандском формате...»

Об окончании войны

«...Та часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать, что мы их не оставляем, мы их не бросаем, мы их вернем вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б» – все, кто чувствует себя украинцами, если будет длинная-длинная история, длинный-длинный путь с возвращением территорий, приоритетом все равно будут люди. Мы должны им обеспечить возможность быть здесь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 15:39
Политолог: Встреча в "нормандском формате" не состоится, если Зеленский затронет Крым
10 октября 2019, 18:54
Общественность Армении выступила в поддержку Роберта Кочаряна
10 октября 2019, 22:09
Зеленский озвучил план «Б» для Донбасса
10 октября 2019, 22:09
Чубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса в состав Украины
10 октября 2019, 22:09
Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции
10 октября 2019, 22:09
Вторая попытка разведения сил и средств в Донбассе 10 октября: фото и видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 октября 2019, 10:54
"Слишком шокирующим для всех будет груз": Независимый эксперт в ответ на метания Нидерландов по MH17 указал на Реша
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
05 октября 2019, 19:08
Контуры постчеловечества. Что идёт на смену капитализму. В. Полеванов
06 октября 2019, 04:40
Ошибка Михаила Добкина
05 октября 2019, 20:09
Медведев рассказал о «незавидном положении» Зеленского в США
06 октября 2019, 11:12
Мощная встряска! Соловьев преподал Зеленскому урок! Новый "Maйдaн" на Укpaинe
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.