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Зеленский озвучил мнение Байдена об Украине в НАТО: Нашлось одно "но"

13 сентября 2021, 01:00  •  123 • Политика
Владимир Зеленский озвучил мнение Джо Байдена об Украине в НАТО. По словам украинского президента, хозяин Белого дома выступает за членство Киева в составе альянса. Однако нашлось одно "но".
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал CNN в своей беседе с американским президентом Джо Байденом по поводу вступления Незалежной в НАТО.
Напомним, в начале этого месяца глава Украины прибыл в Соединённые Штаты, где провёл переговоры с хозяином Белого дома.
Среди прочих вопросов они, в частности, говорили о перспективах членства Киева в НАТО. Этой теме было посвящено почти полчаса времени. Зеленский передал журналистам примерную фразу Байдена:
Вы должны быть там [в НАТО], но это решение зависит не только от меня.
В интервью украинский лидер также сказал, что Украина и Афганистан не идут ни в какое сравнение по масштабам американской помощи. Кроме того, он подчеркнул, что никаких разговоров об эвакуации контингента США из Украины не велось.
Зеленский даже, наоборот, заметил, что Соединённым Штатам нужно увеличить объёмы военного присутствия на территории Незалежной.

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