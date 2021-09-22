Зеленский ответил на "привет" в лице обстрелянного Шефира

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Атака на приближенных лидера Незалежной не остановит затеянные им реформы

Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира не повлияет на курс Киева. Об этом заявил Владимир Зеленский в среду, 22 сентября.

Свое видеообращение он записал из Нью-Йорка, куда прилетел на сессию Генассамблеи ООН. Именно там его застала новость, что автомобиль Шефира обстреляли на дороге в Киевской области, ранив водителя.

Следствие еще не дало оценку произошедшему, но, по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, это мог быть своеобразный "привет" Зеленскому от "контрабандистов и криминальных авторитетов", хотя и "российский след" нардеп тоже допустил.

Обе эти версии, по-видимому, понравились главе Незалежной, который решил их прокомментировать, не дожидаясь заключения правоохранителей.

"Какие это силы могут быть – внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным",

– заявил Зеленский. Он также заверил, что покушение на Шефира никак не скажется на процессе реформ, которые инициированы Киевом, в том числе в области борьбы с криминалитетом и "большими финансовым группами".

Атака на автомобиль Сергея Шефира произошла 22 сентября. Неизвестные выпустили по машине не менее 10 пуль из автомата Калашникова, передают "Украинские новости". Помощник президента физически не пострадал, но находится в шоке, а вот его водитель трижды ранен.