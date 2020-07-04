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Зеленский отверг требования России по Донбассу

04 июля 2020, 18:00  •  92 • Политика
Владимир Зеленский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ответить по существу о предоставлении Донбассу особого статуса в Киеве не смогли
От суверенной Украины нельзя ничего требовать. Об этом заявил глава Незалежной Владимир Зеленский в субботу, 4 июля, в ходе рабочей поездки в Одесскую область.
Украинского президента попросили прокомментировать итоги совещания помощников лидеров "нормандской четверки", которое состоялась онлайн 3 июля. В том числе журналистов интересовало, действительно ли Москва потребовала от Киева показать имеющийся у него проект закона об особом статусе Донбасса, причем установила дедлайн – 6 июля.
"Никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна", – возмутился Зеленский, рекомендовав собравшимся "поработать над риторикой".
В то же время по существу вопроса от ответа не дал, отметив, что еще не обсуждал итоги совещания с главой своего офиса Андреем Ермаком, передает "Интерфакс-Украина".
Ранее представитель России Дмитрий Козак сообщил, что переговоры в рамках "нормандского формата" накануне длились более 10 часов, однако участники так и не смогли добиться от киевского коллеги четких ответов по поводу предоставления Донбассу особого статуса.
Закрепление в Конституции Украины особого статуса за Донецкой и Луганской областями предусмотрено минскими соглашениями, которые подписал в том числе Киев. Однако украинские власти уже несколько лет всячески затягивают процесс. Сейчас уже в ДНР заявляют, что в любом случае не собираются возвращаться под власть Киева.

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