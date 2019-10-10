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Зеленский оценил возможность общения с российскими СМИ

10 октября 2019, 20:24  •  78 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона оценил возможность общения с российскими СМИ.
 
©president.gov.ua
 

«У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины... Из какой бы страны они ни были... У нас разная позиция по поводу нашей независимости, нашей территории, наших людей... Поэтому какой может быть диалог?» — приводит «112 Украина» ответ Зеленского на вопрос о возможности его сообщения с российскими СМИ.

В августе агентство «Укринформ» сообщало, что представители турецкой охраны заблокировали журналистку телеканала «Россия» после встречи Зеленского с константинопольским патриархом Варфоломеем. 

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