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Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства
29 августа 2019, 17:39 • 72 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
© РИА Новости
Видеотрансляцию его выступления в украинском парламенте вёл телеканал «Рада».
«Недавно минуло 100 дней с начала моей президентской каденции. Уже прозвучало много разных оценок по этому поводу, но, поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать «тихой прогулкой» в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», — сказал он.
Вместе с этим Зеленский выразил уверенность в том, что с настоящего момента страна наконец «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путём изменений».
Ранее экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Зеленского на Украине.
27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. На церемонии инаугурации 20 мая он пообещал сделать всё, чтобы «украинцы больше не плакали», и анонсировал масштабные реформы.
Подробнее о первых 100 днях президентства Зеленского — в материале RT.
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