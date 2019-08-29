Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.

Видеотрансляцию его выступления в украинском парламенте вёл телеканал «Рада».

«Недавно минуло 100 дней с начала моей президентской каденции. Уже прозвучало много разных оценок по этому поводу, но, поверьте, самую критичную оценку я даю сам себе. Этот период можно назвать «тихой прогулкой» в сумерках с выключенными фарами на первой скорости. Это правда», — сказал он.

Вместе с этим Зеленский выразил уверенность в том, что с настоящего момента страна наконец «сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться путём изменений».

Ранее экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Зеленского на Украине.

27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины. На церемонии инаугурации 20 мая он пообещал сделать всё, чтобы «украинцы больше не плакали», и анонсировал масштабные реформы.

Подробнее о первых 100 днях президентства Зеленского — в материале RT.