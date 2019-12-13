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Зеленский оценил шансы заключения договора с Россией по транзиту газа

13 декабря 2019, 14:39  •  17 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.
 
©president.gov.ua
 

«Мне кажется, что у нас очень большой процент того, что у нас будет подписан контракт о транзите газа», — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, такой контракт важен не только для Украины, но и для Европы.

Он рассказал, что обсуждал эту тему и в нормандском формате, и тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я вижу, что все настроены подписать документ… Россия нам предложила (контракт на. — RT) один год, мы предложили десять, потом нам предложили три года, а мы компромисс — десять», — добавил он.

По его словам, переговоры будут продолжены.

Ранее стало известно, что Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа. 

Как отмечал президент России Владимир Путин, в переговорах по транзиту газа через Украину с обеих сторон звучат труднореализуемые запросные позиции. 

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