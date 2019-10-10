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Зеленский оценил шансы Кличко на следующих выборах мэра Киева
10 октября 2019, 23:39 • 81 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве прокомментировал шансы Виталия Кличко на победу на следующих выборах мэра украинской столицы, запланированных на осень 2020 года.
Reuters © Valentyn Ogirenko
Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы.
«Есть ли большие шансы у господина Кличко победить? Думаю, да», — заявил он.
Ранее Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах.
По его словам, он хочет завершить проекты, не реализованные к настоящему моменту.
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