Зеленский оценил шансы Кличко на следующих выборах мэра Киева

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в Киеве прокомментировал шансы Виталия Кличко на победу на следующих выборах мэра украинской столицы, запланированных на осень 2020 года.

Reuters © Valentyn Ogirenko

Трансляцию пресс-марафона Зеленского ведут украинские телеканалы. «Есть ли большие шансы у господина Кличко победить? Думаю, да», — заявил он. Ранее Кличко заявил, что намерен баллотироваться на пост главы украинской столицы на следующих местных выборах. По его словам, он хочет завершить проекты, не реализованные к настоящему моменту.

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