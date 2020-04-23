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Зеленский отрёкся от «беркутовцев»

23 апреля 2020, 17:10  •  109 • Украина


Президент Владимир Зеленский заявил, что за одного «героя»-ВСУшника он готов отдать 50 или и 100 «беркутовцев».

Об этом Зеленский рассказал в фильме «Год президента Зеленского».

«Я так считаю – со мной могут не согласиться многие украинцы – но я уверен, что я прав: за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев. Для меня ценнее возвращать наших героев – для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину – это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев», – сказал президент Украины.

Он напомнил о состоявшихся трёх обменах удерживаемыми лицами, подчеркнув, что «все были против» его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным, но он начал этот диалог – и людей удалось вернуть.

По словам Зеленского, в вопросе обмена Украина победила и люди победили, потому что «вернулись к своим близким и к детям».

Зеленский пообещал, что Украина будет возвращать всех своих граждан, в частности, и тех, которые умерли, как это было с погибшими в авиакатастрофе в Иране, чтобы родные могли с ними хотя бы попрощаться.

«А беркутовцы уже признаны судом преступниками? А беркутовцы не защищали Украину? А беркутовцы – не граждане Украины? И в каком законе вообще написано, что можно менять граждан Украины на граждан Украины? Ей Богу, молчание – золото», – справедливо возмутился запорожский журналист Павел Волков, год просидевший в украинской СИЗО за взгляды и убеждения, не соответствующие постмайданной политике в стране.

Напомним, в ходе обмена, Украина, в основном, выдворяла со страны своих граждан – «сепаратистов».

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