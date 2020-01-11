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Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing
11 января 2020, 10:54 • 237 • Украина
Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
РИА Новости
«Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам», — говорится в сообщении президента в Facebook.
Он выразил надежду на то, что расследование будет проходить без искусственных задержек.
«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил он.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.
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