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Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

26 мая 2019, 16:09  •  229 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
 
Reuters
 

Об этом он написал в своём Facebook.

Зеленский сообщил, что изучил информацию о задержании молодого человека и девушки, устроивших против него протест в городе Ровно. По его словам, «никакого задержания не было», но полицейские могли «действовать мягче».

«В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — заявил он.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов с плакатом об импичменте Зеленского.

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