Зеленский отправляет делегацию в Донецк и Луганск

Офис президента Украины формирует делегацию для переговоров с представителями народных республик. Нужны популярные политики, журналисты, общественники. Желательно – уроженцы Донбасса. Миссия намечена, предположительно, на конец января 2020-го. А интрига в том, что, помимо главы делегации КВН-щика Сергея Сивохо, других делегатов у офиса нет. От участия в авантюре наотрез отказались бывший министр юстиции Елена Лукаш, депутат от «ПР» Елена Бондаренко и популярный композитор Владимир Быстряков.

Долго «охмуряли» Быстрякова – автора песни «Куда уехал цирк» и музыки к уйме художественных и мультипликационных фильмов, в том числе к культовому «Острову сокровищ» Давида Черкасского. Но композитор оказался непреклонен: по его мнению, сперва Киев должен попросить прощения у жителей Донбасса за развязанную гражданскую войну, а уж затем – наводить мосты. Ранее Быстряков публично разъяснял свою позицию:

«На Донбассе всё началось не с России, а с того, что Донбасс выступал за конфедеративное устройство страны. Если бы была конфедерация, если бы украинские самолёты не атаковали Луганск, не было бы войны, я уверен»

Даже Елена Лукаш, ещё недавно радовавшаяся победе Зеленского на президентских выборах и выражавшая готовность оказать поддержку неопытному новичку, отказалась участвовать в «наведении мостов» с народными республиками, как она сама пояснила, «не заметив у приспешников Зеленского искренних мотивов закончить войну».

Зато в состав делегации изъявила желание войти Татьяна Монахова – новый «языковой омбудсмен» или, как иронически назвала её Лукаш, «шпрехен-фюрер». Накануне Монахова пообещала штрафовать за общение на русском языке даже учащихся, обучающихся в кружках по интересам.

«И это на голубом глазу! – удивляется депутат Рады Максим Бужанский. – Она и в самом деле собирается штрафовать участников детских кружков за русский язык, она сама об этом нам рассказала! Штраф немаленький – 11 тысяч гривен. Вот этот адский позорный бред – это европейское государство 21 века! Я не могу поверить в то, что происходит на наших глазах».

Бужанский посоветовал офису президента не останавливаться, и, помимо Монаховой, включить в состав делегации соответствующих ей по духу «общественников» – Ирину Фарион, Ларису Ницой и Дмитрия Яроша. Успех такой делегации заранее очевиден, - горько шутит политик.