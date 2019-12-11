Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиблое дело
"А разговоров-то сколько было": Версия США об атаке на саудовские нефт...
«Благодаря нерушимому единству и сплочённости наших народов…»
Шон Коннери и "просто совпадение": Русских обвинили в охоте за америка...
Главная / Украина

Зеленский отправляет делегацию в Донецк и Луганск

11 декабря 2019, 17:24  •  212 • Украина
Офис президента Украины формирует делегацию для переговоров с представителями народных республик. Нужны популярные политики, журналисты, общественники. Желательно – уроженцы Донбасса. Миссия намечена, предположительно, на конец января 2020-го. А интрига в том, что, помимо главы делегации КВН-щика Сергея Сивохо, других делегатов у офиса нет. От участия в авантюре наотрез отказались бывший министр юстиции Елена Лукаш, депутат от «ПР» Елена Бондаренко и популярный композитор Владимир Быстряков.
Долго «охмуряли» Быстрякова – автора песни «Куда уехал цирк» и музыки к уйме художественных и мультипликационных фильмов, в том числе к культовому «Острову сокровищ» Давида Черкасского. Но композитор оказался непреклонен: по его мнению, сперва Киев должен попросить прощения у жителей Донбасса за развязанную гражданскую войну, а уж затем – наводить мосты. Ранее Быстряков публично разъяснял свою позицию:
«На Донбассе всё началось не с России, а с того, что Донбасс выступал за конфедеративное устройство страны. Если бы была конфедерация, если бы украинские самолёты не атаковали Луганск, не было бы войны, я уверен»
Даже Елена Лукаш, ещё недавно радовавшаяся победе Зеленского на президентских выборах и выражавшая готовность оказать поддержку неопытному новичку, отказалась участвовать в «наведении мостов» с народными республиками, как она сама пояснила, «не заметив у приспешников Зеленского искренних мотивов закончить войну».
Зато в состав делегации изъявила желание войти Татьяна Монахова – новый «языковой омбудсмен» или, как иронически назвала её Лукаш, «шпрехен-фюрер». Накануне Монахова пообещала штрафовать за общение на русском языке даже учащихся, обучающихся в кружках по интересам.
«И это на голубом глазу! – удивляется депутат Рады Максим Бужанский. – Она и в самом деле собирается штрафовать участников детских кружков за русский язык, она сама об этом нам рассказала! Штраф немаленький – 11 тысяч гривен. Вот этот адский позорный бред – это европейское государство 21 века! Я не могу поверить в то, что происходит на наших глазах».
Бужанский посоветовал офису президента не останавливаться, и, помимо Монаховой, включить в состав делегации соответствующих ей по духу «общественников» – Ирину Фарион, Ларису Ницой и Дмитрия Яроша. Успех такой делегации заранее очевиден, - горько шутит политик.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



212
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 18:24
В G7 поддержали договорённость Украины и МВФ о кредите на $5,5 млрд
10 декабря 2019, 21:39
ЕС назвал саммит в Париже «окном возможностей» для Минских соглашений
11 декабря 2019, 00:54
Фадеев: СПЧ займётся делами против 6 тысяч россиян на Украине
10 декабря 2019, 18:24
Путин прокомментировал отсутствие закона об амнистии на Украине
11 декабря 2019, 17:09
Эксперт прокомментировал ситуацию с судом по делу о долге Украины перед Россией
10 декабря 2019, 18:24
Спикер Рады подписал закон о перезапуске ГБР
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Пари...
11 декабря 2019, 01:09
Вассерман одной фразой охарактеризовал переговоры Зеленского с Путиным
11 декабря 2019, 01:09
"И ножками, и глазками": Захарова посоветовала Зеленскому сделать хоть что-...
11 декабря 2019, 01:09
"Не лох в "Бриони": Президента Украины Зеленского выдают детали - журн...
11 декабря 2019, 10:54
"Украину уничтожат к 2024 году, если не залить Донбасс кровью": Националист...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2019, 05:24
Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда
09 декабря 2019, 22:54
В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
08 декабря 2019, 14:39
«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
07 декабря 2019, 22:09
В преддверии саммита «нормандской четвёрки»: на Украине приняли основной сценарий реинтеграции Донбасса
11 декабря 2019, 01:09
"Сегодня ты победитель": Меркель одной фразой оценила итоги саммита в Париже
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.