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Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком

20 мая 2019, 10:39  •  105 • Украина
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду на церемонию своей инаугурации.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает УНН.

«Владимир Зеленский отправился из дома в Мариинском парке в Верховную раду, где в 10:00 начнётся торжественное заседание, на котором он должен принести присягу украинскому народу и официально вступить в должность главы государства», — отмечает агентство.

Ранее украинская полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева перед инаугурацией Зеленского.

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