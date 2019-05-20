Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился в Верховную раду на церемонию своей инаугурации.

Об этом сообщает УНН.

«Владимир Зеленский отправился из дома в Мариинском парке в Верховную раду, где в 10:00 начнётся торжественное заседание, на котором он должен принести присягу украинскому народу и официально вступить в должность главы государства», — отмечает агентство.

Ранее украинская полиция усилила охрану общественного порядка в центре Киева перед инаугурацией Зеленского.