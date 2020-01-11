Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Заставить людей любить Украину
Власти США "объявили войну" второй линии "Турецкого потока"
Путин не сомневается, что Россия сможет достроить "Северный поток - 2" самостоят...
Персец
Главная / Украина

Зеленский отметил вклад зарубежных партнёров в расследование ЧП в Иране

11 января 2020, 20:39  •  114 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить истинные причины авиакатастрофы в Иране удалось благодаря работе отечественных экспертов и помощи международных партнёров.
 
Reuters
 

«Быстрое установление истины (причины крушения самолёта. — RT) стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнёров», — написал он в Twitter.

Вдячний @EmmanuelMacron за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

В свою очередь, Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



114
Источник
Похожие новости
11 января 2020, 17:24
Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев
11 января 2020, 14:09
Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране
11 января 2020, 01:24
Поколение Z сквозь призму мифов и в реальности
11 января 2020, 10:54
Зеленский отреагировал на заявление Ирана о сбитом Boeing
11 января 2020, 20:39
В США объяснили крушение Boeing «безрассудными действиями» Ирана
11 января 2020, 01:09
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США
07 января 2020, 06:24
"Задонатить" назло России? Негодующая из-за сибирских пожаров украинка пожалела полыхающую Австралию
07 января 2020, 16:09
Тёмный день для "безумного" Трампа: Ирак приступил к наказанию США за убийство генерала Сулеймани
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
08 января 2020, 08:09
На борту разбившегося в Иране самолёта находились 167 пассажиров
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.