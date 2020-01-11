Зеленский отметил вклад зарубежных партнёров в расследование ЧП в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить истинные причины авиакатастрофы в Иране удалось благодаря работе отечественных экспертов и помощи международных партнёров.

«Быстрое установление истины (причины крушения самолёта. — RT) стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнёров», — написал он в Twitter.

Вдячний @EmmanuelMacron за співчуття та готовність допомогти у всебічному та справедливому розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Швидке встановлення істини стало можливим завдяки роботі української експертної групи в Тегерані та допомозі міжнародних партнерів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020

8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».

Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.

В свою очередь, Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций.