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Зеленский отметил вклад зарубежных партнёров в расследование ЧП в Иране
11 января 2020, 20:39 • 114 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установить истинные причины авиакатастрофы в Иране удалось благодаря работе отечественных экспертов и помощи международных партнёров.
Reuters
«Быстрое установление истины (причины крушения самолёта. — RT) стало возможным благодаря работе украинской экспертной группы в Тегеране и помощи международных партнёров», — написал он в Twitter.
8 января пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлёта в иранской столице. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.
11 января в иранском Генштабе заявили, что лайнер был сбит случайно в результате человеческой ошибки.
По словам министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США».
Президент страны Хасан Рухани отметил, что виновные в крушении самолёта будут привлечены к ответственности.
В свою очередь, Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины за сбитый украинский самолёт, а также привлечения виновных к ответственности, официальных извинений и выплат компенсаций.
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