8 мая. Поселок Меловое на границе с Россией. Владимир Зеленский в темном костюме с лампадкой в руке и красным маком на лацкане пиджака. Шесть лет Украину заставили отказаться от привычных символов – гвоздик и георгиевских лент. И от привычного Дня Победы – 9 мая. По крайней мере, на официальном уровне. Постмайданная власть старательно разрезала любые нити, связывающие Украину с Россией, проходя лезвием по живому – общей памяти.

73 процента, проголосовавшие за Украину, выступили против этой власти, за прежние ценности, за прежнюю память. И Зеленский это прекрасно понимает, но внук ветерана Красной армии малодушно продолжает гнуть линию, проведенную еще Порошенко. Пытаясь при этом угодить и своему электорату. Место было выбрано не случайно. По этому селу, прямо через него, проходит граница с Россией. И своим появлением в этом месте он как бы намекает на общее прошлое в борьбе с фашизмом:

- Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами, - заявил он.

Очевидно же, что освобождать Украину с Востока пришли не только украинцы. И дедушки с бабушками были из каждого уголка большой страны – СССР. Но в своем обращении он ни разу не упоминает ни Советский Союз, ни Красную армию, ни Россию, ни Великую Отечественную.

- В День памяти и примирения, мы кланяемся перед всеми, кто защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны, - позорно подбирал политкорректные слова Зеленский. - Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира - момент падения и капитуляции нацистского режима.

Президент Украины возложил цветы к Вечному огню в Мемориальном комплексе «Украина – освободителям», поставил лампадки со свечами возле скульптурной композиции с солдатом… Вот только на Луганщине это привыкли делать 9 мая, называть праздник, не стесняясь, Днем Победы, и чтить ветеранов Великой Отечественной войны, не пряча их имена за конъюнктурными формулировками.