Зеленский отменил «помпезный военный парад» в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение военного парада по случаю Дня независимости 24 августа из-за его высокой стоимости. Взамен лидер предложил выделить 300 млн гривен в качестве премий украинским военнослужащим.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей... Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн гривен на премии», — уточнил Зеленский.

При этом он указал, что праздник всё же состоится, но в другом формате.

Ранее Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 300 млрд гривен (более $11,3 млрд).

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины добиться мира в Донбассе.