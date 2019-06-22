Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства.

Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов. "Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены", - объяснил он, выступая в четверг на встрече "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.

В частности, по словам Зеленского, отменены указы о значительных штрафах за нарушение кассовой дисциплины и об ограничении права нотариусов устанавливать уровень цен на свои услуги. Кроме того, снят запрет на использование ткани иностранного производства для изготовления школьной формы.

"Я обещал меньше государства в экономике, и первые шаги для этого уже сделаны", - подчеркнул глава государства.

Одним из отменных документов оказался и указ об обязательном ношении школьной формы, который был принят в 1996 году президентом Леонидом Кучмой.

Подавляющее число отменных указов датируется периодом с 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, по 2014 год, когда в стране произошел госпереворот.