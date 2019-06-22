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Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
22 июня 2019, 19:39 • 34 • Украина
КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский постановил отменить 200 указов своих предшественников. Соответствующие документы опубликованы в четверг на сайте главы государства.
Президент заявил, что вместе со своей командой провел полную инвентаризацию решений прежних президентов. "Это указы, которые вмешиваются в экономику, и сегодня они отменены", - объяснил он, выступая в четверг на встрече "Диалог власти и бизнеса" в Киеве.
В частности, по словам Зеленского, отменены указы о значительных штрафах за нарушение кассовой дисциплины и об ограничении права нотариусов устанавливать уровень цен на свои услуги. Кроме того, снят запрет на использование ткани иностранного производства для изготовления школьной формы.
"Я обещал меньше государства в экономике, и первые шаги для этого уже сделаны", - подчеркнул глава государства.
Одним из отменных документов оказался и указ об обязательном ношении школьной формы, который был принят в 1996 году президентом Леонидом Кучмой.
Подавляющее число отменных указов датируется периодом с 1991 года, когда Украина объявила о своей независимости, по 2014 год, когда в стране произошел госпереворот.
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