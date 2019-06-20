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Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины

20 июня 2019, 17:24  •  353 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов своих предшественников — Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
 
©Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает пресс-служба лидера.

Отмечается, что указы №418/2019 и №419/2019, содержащие положения о реализации данной меры, были опубликованы в четверг, 20 июня, на сайте АП.

Как уточняет Интерфакс-Украина, документы носят экономический и административный характер.

Ранее Зеленский отменил указ о введении школьной формы, который был подписан Кучмой в 1996 году.

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