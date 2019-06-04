Зеленский отмахнулся от Харькова и отправился в Брюссель «возвращать Крым»

Автор:

Курганов Дмитрий

Устами пресс-секретаря

Ситуацию с бессовестным актом вандализма в Харькове, где радикалы не без труда снесли памятник маршалу Георгию Жукову, прокомментировали в администрации президента Украины Владимира Зеленского. У избранного главы государства с недавних пор новый пресс-секретарь – Юлия Мендель, которая в борьбе за эту должность опередила порядка трёх тысяч кандидатов. Одним из первых сделанных ею заявлений на новом посту стал как раз комментарий о бесчинстве националистов.

Фото: www.globallookpress.com

По её словам, в произошедшем виновата бездумная гуманитарная политика властей, продолжавшаяся на протяжении нескольких последних лет. «Она показывает, что должен быть разработан новый механизм для установления диалога между властью и обществом», – написала Мендель на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь Зеленского также подчеркнула, что местные власти должны разобраться с возникшей «правовой коллизией».

Исключения из правил

С одной стороны, на Украине действует закон о декоммунизации, по которому запрещается пропаганда коммунистической символики и проводится демонтаж памятников, установленных во время существования СССР. Именно этим положением и пытаются теперь прикрываться радикалы, объясняя свои действия борьбой с «тоталитарным прошлым». Заступился за них даже вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, назвав действия этих людей законными.

Однако коллизия как раз в том и заключается, что у этого закона есть исключения, и прописаны они также совершенно чётко – не производится снос памятников советским деятелям, которые сражались против нацистской Германии, и не переименовываются географические объекты, названные в их честь. Только вот разбираться теперь с этим Зеленский предлагает властям Харькова. Мэр города Геннадий Кернес уже дал обещание восстановить бюст Жукова, изыскав для этого частные средства. Заметьте, не государственные. Но, конечно, нет гарантии, что после окончания работ на памятник снова не накинутся вандалы-националисты.

Фото: www.globallookpress.com

Президент в ответе за страну

Такая отстранённая позиция Владимира Зеленского ещё может выйти боком ему и его партии на предстоящих выборах в Верховную раду. Попытка свалить всё на Порошенко оправдана лишь отчасти. То, что происходит сейчас на Украине, должно быть заботой действующей власти, однако президент предпочитает переложить ответственность на региональных исполнителей. Источник RT в администрации Зеленского отметил, что у президента нет собственного мнения относительно произошедшего в Харькове, и тем более он не хочет вмешиваться в этот конфликт. По словам собеседника издания, главная задача главы государства – победа на запланированных на 21 июля выборах в парламент, поэтому чем меньше он сделает неоднозначных заявлений, тем лучше для него.

Мнение у Зеленского, пожалуй, всё-таки есть. Только высказывать его публично глава государства не хочет – «разборки» с радикалами ему сейчас совсем ни к чему. Тем более что те ему открыто угрожают, как недавно это сделал бывший руководитель запрещённого в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош. Когда украинцы ждут от выбранного ими президента каких-то заметных шагов и решений, такая политическая слабость вполне может снизить его популярность и сказаться в итоге на результатах выборов в Раду.

Крым, НАТО, Донбасс

Сам же Зеленский сегодня, 4 июня, прибудет в Брюссель, где его ждут встречи с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО. Одна из главных целей первой зарубежной поездки президента Украины – обсуждение стратегии «возвращения Крыма». Пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель, выступая на телеканале «1+1», заявила, что позиция украинских властей по принадлежности полуострова не изменилась. «Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определённое решение, его вынесут», – сказала она.

Ю. Мендель. Фото: www.globallookpress.com

Безусловно, волнует Зеленского и дальнейшая евроинтеграция Украины. Эта тема будет обсуждаться на встречах с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Также Украина намерена добиваться разблокировки комиссии «Украина – НАТО», против чего последовательно выступает Венгрия. После того как в сентябре 2017 года Пётр Порошенко подписал закон «Об образовании», Будапешт обвинил Киев в ущемлении прав закарпатских венгров в изучении родного языка. Поэтому с декабря 2017 года Венгрия блокирует евроатлантические и евроинтеграционные намерения Украины и будет делать это до тех пор, пока вызывающие разногласия пункты образовательного закона не будут должным образом изменены.

В свою очередь, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко считает, что Владимир Зеленский должен поднять в Брюсселе тему обмена пленными на территории Донбасса. «Тема заложников, политзаключенных и военнопленных должна быть ключевой», – сказала Геращенко. В то же время политолог, эксперт Института стран СНГ Артём Журко считает, что Украина, будучи неспособной самостоятельно решить проблемы на юго-востоке, ищет «более умную голову». Также он отметил, что формально Евросоюз ни к минскому, ни к нормандскому формату отношения не имеет. «Есть отдельные страны – Франция и Германия. И абсолютно логично было бы решать вопрос хотя бы с ними, но Зеленский едет почему-то в Брюссель. Можно ли ожидать какого-то существенного решения по вопросу обмена пленными? Думаю, что нет», – цитирует эксперта ФАН.

Получается, что, отмахиваясь от проблем с бесчинствами националистов, как от назойливой мухи, Зеленский едет в Брюссель решать более глобальные и, как ему кажется, более важные проблемы. Интеграция в Европу, Крым, Донбасс – в этих вопросах воз Украины или стоит на месте, или практически не движется. Что касается принадлежности ставшего российским полуострова, вообще непонятно, на что рассчитывает Киев. А прежде чем стать по-настоящему европейской страной, надо сначала прибраться у себя дома. Пока Зеленский с этим не спешит.