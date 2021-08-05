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Зеленский открестился от обстрелов Донбасса: "С той стороны стреляют"

05 августа 2021, 21:05  •  261 • Политика
Зеленский назвал враньём обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе. "Чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям - это все враньё. А с той стороны стреляют по мирным жителям", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все обвинения в адрес Вооружённых сил Украины (ВСУ) в обстрелах мирных жителей Донбасса являются ложью. Слова украинского лидера прозвучали в эфире в интервью украинскому телеканалу "Дом".
Более того, Зеленский утверждает, что за обстрелом мирных жителей стоят сами ополченцы Донбасса. А украинские военные якобы только отвечают на огонь со стороны ДНР и ЛНР и никогда не начинают первыми.
Чтобы отправлять убивать, стрелять по мирным жителям - это все враньё. А с той стороны стреляют по мирным жителям,
- заявил Зеленский.
Он добавил, что в Киеве есть политическая воля к мирному урегулированию ситуации в Донбассе и что никто не хочет войны. При этом он же предлагал всем жителям Донбасса, которые считают себя русскими, уезжать в Россию. Украинские политики также регулярно делают различные заявления, касающиеся "зачистки" Донбасса от его населения.
Напомним также, что в украинских вооруженных силах имеется высокий процент националистов и неонацистов. Это видно по фотографиям с фронта, на которых бойцы ВСУ позируют с нацистскими татуировками и флагами.

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