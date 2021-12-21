Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Главная / Политика

Зеленский отказался верить в Путина как в Бога

21 декабря 2021, 22:30  •  99 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos/dpa/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной запутался в теме, нужна ли ему встреча с коллегой из России
Президент Украины Владимир Зеленский начал странным образом реагировать на любое упоминание о российском лидере Владимире Путине. Сегодня он объявил, что глава РФ не является для него Богом, чтобы в него верить.
С таким заявлением экс-комик выступил вместо ответа на вопрос журналиста о том, верит ли Владимир Александрович в целесоообразность встречи тет-а-тет с Владимиром Владимировичем на фоне последних предложений Москвы к Вашингтону и НАТО о гарантиях безопасности, обвинений в адрес Киева о невыполнении украинской стороной Минских соглашений, а также после того, как в Донбассе жителям начали выдавать российские паспорта.
"Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы верить в него или нет. Мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи", – сказал пан Зеленский.
Что он хотел этим пассажем изобразить, неизвестно.

Далее украинский лидер пожаловался на то, что нормандский формат бездействует, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон отдельно общается с ним и с Путиным. Пан Зеленский добавил, что они с французом хотят вовлечь в процесс "четверки" и нового канцлера Германии Олафа Шольца. Он подчеркнул, что киевский режим готов выполнять только те договоренности, которые существуют в нормандском формате.
Затем все-таки вернулся к возможному прямому диалогу с Путиным, отметив, что они не общаются друг с другом.
"Мне кажется, что мы оба не снимаем (телефонную трубку – ред), потому что мы оба не звоним... Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что и они готовы", – цитирует УНИАН поток сознания украинского лидера.
По словам Зеленского, он готов к встрече с Путиным в любом формате, и даже администрации глав обоих государств ведут на сей счет переговоры, "какая может быть адженда встреч". Президент подчеркнул, что ежели не удастся "в какой-то срок" договориться "по сложным документам", то он сам "будет прямо ему звонить", т.е. Путину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



99
Источник
Похожие новости
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политике"
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Порошенко
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
21 декабря 2021, 01:30
Всё как в 1991-м. Спецоперация США против России в деталях
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
21 декабря 2021, 03:15
Эксперт о панике Брюсселя: "Европа докатилась до уровня плинтуса в своей политик...
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобор...
21 декабря 2021, 07:20
"Пусть доказывает": Юлия Тимошенко дала два совета бежавшему с Украины Поро...
21 декабря 2021, 16:40
Шойгу поделился тревожными новостями для НАТО: "Впервые в истории"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 декабря 2021, 08:25
Если разозлить Россию: Эксперт ЦРУ дал Украине пошаговый прогноз
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
20 декабря 2021, 23:45
"Дело идёт к развязке": Немецкий политолог назвал единственный шанс Украины на спасение
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
18 декабря 2021, 14:35
Маховик раскручивается: чем грозят Польше откровения сбежавшего солдата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.