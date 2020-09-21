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Зеленский отказался уходить в отставку

21 сентября 2020, 19:35  •  183 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
25 тысяч украинцев не убедили президента в том, что ему пора придумать другое занятие
Лидер Незалежной Владимир Зеленский заявил, что не намерен складывать полномочия, так как Национальное агентство по вопросам предотавращения коррупции не смогло вовремя информировать его о финансово-имущественных изменениях его семьи.
В прошлом году глава Украины пообещал сложить полномочия, если в его отношении будут зафиксированы нарушения законодательства. Так будущий лидер обеспечил себе поддержку со стороны избирателей, которая превысила 70%.
На портале петиций Украины указано, что летом 2020 года президент признался в том, что не стал декларировать крупную сумму, полученную от продажи гособлигаций, тем самым нарушив антикоррупционное законодательство. За несколько дней петиция набрала необходимое количество голосов – 25 тысяч.
Зеленский заявил, отреагировав на петицию, что его слова вырваны из контекста и относились к неприемлемости схем, направленных на незаконное обогащение. Антикоррупционное ведомство проинформировало президента об изменениях в его состоянии в результате ошибки, которая была исправлена, ответил президент. По указанной причине отказываться от руководящей должности он не собирается.
Киевский политтехнолог Михаил Погребинский заявлял ранее, что действующего президента могут легко свергнуть радикальные элементы, которые могут обойтись без очередного майдана.

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