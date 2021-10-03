Зеленский отказался уходить с поста президента

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com

Глава Незалежной сделал заявление

Владимир Зеленский сообщил, что еще не решил, пойдет ли он на второй срок президентства. При этом нынешний лидер Украины заявил, что намерен работать до конца своего текущего срока.

В соцсетях тут же начали ехидно комментировать сказанное политиком. Так, высказались авторы телеграм-канала "Зрада чи Перемога".

"Зеленский: я еще ничего не решил о втором сроке. Ему бы первый дать для начала)", – говорится в комментарии.

Ранее Зеленский нелицеприятно высказался о поведении соратника. По словам главы Незалежной, председатель Рады Дмитрий Разумков пошел по собственному пути. Теперь его нельзя считать членом партии "Слуга народа". Зеленский припомнил Разумкову акцию, которую тот устроил с полгода назад. Политик собирал подписи у парламентариев, сообщив о намерении объявить президенту импичмент. Об этом пишет РИА ФАН.