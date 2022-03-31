Зеленский отказался учитывать договоренности в Стамбуле: "Мы ничего не отдадим"

В Видеообращении президент Украины Зеленский рассказал о неготовности Киева учитывать независимость ДНР и ЛНР, а также статус Крыма. Он также сообщил об отзыве посла из Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с телеобращением после завершения третьего раунда переговоров между дипломатами России и Украины в Стамбуле.

Есть переговорный процесс, который пока продолжается. Однако пока это слова без конкретики... Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека

- заявил Зеленский.

Такие заявления Зеленского полностью опровергают утверждения главы делегации России после переговоров в Стамбуле, а позднее и заявления главы МИД России Сергея Лаврова, что Киев "демонстрирует понимание, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены".

Как передает издание Readovka, из слов Зеленского следует, что за каждый метр отмежеванной в 91-м году от нашей страны земли его власть будет бороться "до последнего украинца".

Из обращения Зеленского также становится ясно, что среди политиков Украины есть разные мнения относительно результатов переговоров. Зеленский обмолвился, что все дискусии, которые на Украине привыкли вести в "политикуме" в мирное время, несвоевременны в настоящее время, и имеющим свое мнение политикам посоветовал "отправляться на фронт".

Зеленский также сообщил, что разговаривал с президентом США Байденом "целый час".

Эксперты отметили, что очередное обращение Зеленского было записано с помощью видеомонтажа и с использованием наложенного видеофона - здания офиса президента в Киеве с одиноко стоящим солдатом, который через равным промежутки времени делает однообразное движение. Где именно находится Зеленский и щаписывает свои обращения и находится ли он на территории Украины - неизвестно.

О том, что Киев отказывается признавать суверенитет ДНР, ЛНР и принадлежность Крыма России, также заявили в МИД Украины.