Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете. Об этом сообщают «Украинские новости».

Вручить Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съёмочная группа телеканала «1+1» в ходе визита главы государства в Черкассы.

«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал Зеленский, призвав больше так не делать.

Как отмечает агентство, бюсты Зеленского высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает и продаёт за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.

В ходе инаугурации Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты, потому что «президент не икона».