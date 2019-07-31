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Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
31 июля 2019, 14:54 • 34 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете. Об этом сообщают «Украинские новости».
globallookpress.com
Вручить Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя автора попыталась съёмочная группа телеканала «1+1» в ходе визита главы государства в Черкассы.
«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал Зеленский, призвав больше так не делать.
Как отмечает агентство, бюсты Зеленского высотой 23 сантиметра и весом 2,5 кг изготавливает и продаёт за 2 тыс. гривен 23-летняя винничанка.
В ходе инаугурации Зеленский попросил чиновников не вешать в кабинетах его портреты, потому что «президент не икона».
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