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Зеленский отказался от вступления в НАТО: "Мы адекватные"
15 марта 2022, 16:10 • 194 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что политическая верхушка страны поняла, что вступления в НАТО не будет. "Мы адекватные", - добавил зачем-то Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном обращении сообщил, что страна не претендует на вступление в НАТО. К слову, в альянсе ещё с неделю назад начали прямо говорить, что такая возможность даже не рассматривается. Мол, тешить иллюзиями Киев не станут.
Зеленский сказал, что Украины окончательно убедилась в том, что западные коллеги будут препятствовать вхождению в альянс. Это, мол, надо признать и принять - как политикам, так и простым гражданам. После Зеленский зачем-то заверил, что власти Украины явлются адекватными людьми:
Впрочем, кажется мы догадываемся, зачем он акцентировал на этом внимание. Помните, знаковое видео с пресс-конференции? Если не помните, прикладываем его чуть ниже.
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