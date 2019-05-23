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Зеленский отказался от переговоров с Россией

23 мая 2019, 21:39  •  49 • В России

Первые уроки практической политики новый президент Украины заучивает через синяки и шишки. Накануне Верховная рада Украины отказалась рассматривать два его законопроекта - об изменении избирательной системы страны и о порядке проведения госзакупок во время выборной кампании. В первом из них Зеленский предложил снизить проходной порог в парламент с нынешних 5% до 3% и отказаться от мажоритарных округов, чтобы не плодить коррупцию подкупом избирателей. Но парламентарии просто отказались рассматривать эти предложения.

- Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются, - прокомментировал отказ депутатов президент Зеленский, но вопрос с мертвой точки

Представитель Зеленского Руслан Стефанчук также предложил накануне снизить количество членов Верховной рады. И весьма своеобразно сформулировал необходимость такого шага: «Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то столько депутатов было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?» Примечательно, что из команды глав государства такие оценки еще никогда не звучали. Кстати, перепись населения - в ближайших планах команды Зеленского, желающей провести полный «аудит государства», чтобы понять, что представляет собой нынешняя Украина. Напомним, последняя перепись проводилась на Украине в 2001-м. Дадут ли ему это сделать и найдут ли для этого деньги?

В ответ на предложение Стефанчука обиженный на новую «владу» в последнее время глава Радикальной партии Олег Ляшко с явной ехидцей предложил Зеленскому провести референдум по количеству депутатов, надо ли сокращать количество парламентариев и насколько. Ляшко явно намекал на прозвучавшие после инаугурации слова Зеленского о намерении провести референдум по поводу переговоров с Россией. Впрочем, новый президент, похоже, уже сам испугался своего же предложения, и сначала скорректировал свое предложение, что это будет не полноценный референдум, а некий опрос информационного характера, а потом и совершенно односложно ответил на вопрос, будут ли переговоры с Россией, одним словом: «Нет». В общем, хозяин слова: захотел - дал, перехотел - забрал назад.

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