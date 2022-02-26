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Зеленский отказался от мира. Прямым текстом
26 февраля 2022, 10:45 • 192 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом отказался от мира, заявив, что никакого оружия складывать не будет. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на ещё одну знаковую деталь в видеообращении украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение из Киева, в котором призвал не верить фейкам о его призывах к армии сложить оружие. Судя по заявлениям украинского лидера, от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём он отказался категорически. Причём самым прямым текстом.
"Сейчас в Сети появилось много фейковой информации, будто я призываю складывать оружие нашу армию и идёт эвакуация. Я здесь, никакого оружия мы не сложим", - заявил Зеленский.
Известный политолог Владимир Корнилов обратил внимание на одну знаковую деталь в обращении украинского президента:
"Очень показательно, что Зеленский для своего заявления о продолжении кровопролития выбрал в качестве фона дом с химерами", - подметил политический эксперт.
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