Зеленский отказался от мира. Прямым текстом

Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом отказался от мира, заявив, что никакого оружия складывать не будет. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на ещё одну знаковую деталь в видеообращении украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение из Киева, в котором призвал не верить фейкам о его призывах к армии сложить оружие. Судя по заявлениям украинского лидера, от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём он отказался категорически. Причём самым прямым текстом.

"Сейчас в Сети появилось много фейковой информации, будто я призываю складывать оружие нашу армию и идёт эвакуация. Я здесь, никакого оружия мы не сложим", - заявил Зеленский.

Известный политолог Владимир Корнилов обратил внимание на одну знаковую деталь в обращении украинского президента:

"Очень показательно, что Зеленский для своего заявления о продолжении кровопролития выбрал в качестве фона дом с химерами", - подметил политический эксперт.