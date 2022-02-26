Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Главная / Политика

Зеленский отказался от мира. Прямым текстом

26 февраля 2022, 10:45  •  192 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прямым текстом отказался от мира, заявив, что никакого оружия складывать не будет. Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на ещё одну знаковую деталь в видеообращении украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение из Киева, в котором призвал не верить фейкам о его призывах к армии сложить оружие. Судя по заявлениям украинского лидера, от мира, от разрешения сложившейся ситуации мирным путём он отказался категорически. Причём самым прямым текстом.
"Сейчас в Сети появилось много фейковой информации, будто я призываю складывать оружие нашу армию и идёт эвакуация. Я здесь, никакого оружия мы не сложим", - заявил Зеленский.
Известный политолог Владимир Корнилов обратил внимание на одну знаковую деталь в обращении украинского президента:
"Очень показательно, что Зеленский для своего заявления о продолжении кровопролития выбрал в качестве фона дом с химерами", - подметил политический эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


192
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
26 февраля 2022, 03:10
Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе
26 февраля 2022, 04:55
МВФ пообещал Украине "максимальную выгоду" от спецоперации России
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
26 февраля 2022, 03:10
Бои в Николаеве: штурмуют позиции ВСУ, украинцы пытаются удержать город с помощью дес...
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2022, 22:15
ЕС готовит удар в "самое слабое место" России? Политолог раскрыл план главы ЕК
24 февраля 2022, 09:45
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операция в Черном и Азовском морях
21 февраля 2022, 17:00
Под Донецком точный удар накрыл бронетехнику ВСУ
22 февраля 2022, 04:05
"Россия защитит": Историк объяснил значение решения Путина по Донбассу
21 февраля 2022, 18:45
Россия уничтожила войска ВСУ. Кто подыгрывает Украине?
25 февраля 2022, 00:20
Украина - Россия. Главные события в прямой трансляции
22 февраля 2022, 13:25
Зеленский предложил радикальный шаг против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.